Ricerca Personale

🩺 INNOVA CLINIQUE – Domodossola
Posizioni aperte: Receptionist / Segretaria e Assistente alla Poltrona
Innova Clinique, centro medico-odontoiatrico a Domodossola, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio team:
Receptionist / Segretaria
Infermiera professionale
Assistente alla Poltrona
🔹 Requisiti indispensabili:
Ottima conoscenza di tedesco, francese (scritto e parlato)
Ottime doti comunicative, precisione e predisposizione al lavoro di squadra
📍 Sede: Innova Clinique – Domodossola (VB)
📧 Invia il tuo CV a: info@innovaclinique.it