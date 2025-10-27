Ricerca Personale

🩺 INNOVA CLINIQUE – Domodossola

Posizioni aperte: Receptionist / Segretaria e Assistente alla Poltrona

Innova Clinique, centro medico-odontoiatrico a Domodossola, ricerca nuove figure professionali da inserire nel proprio team:

Receptionist / Segretaria

Infermiera professionale

Assistente alla Poltrona

🔹 Requisiti indispensabili:

Ottima conoscenza di tedesco, francese (scritto e parlato)

Ottime doti comunicative, precisione e predisposizione al lavoro di squadra

📍 Sede: Innova Clinique – Domodossola (VB)

📧 Invia il tuo CV a: info@innovaclinique.it