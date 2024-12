La scoperta del territorio attraverso l'obiettivo: al Rosmini Campus la mostra fotografica degli studenti

Questa mattina, il Rosmini international campus ha inaugurato la mostra fotografica realizzata dagli studenti della scuola media, un progetto che unisce educazione, territorio e creatività.

Come da tradizione, il Campus dedica i primi giorni di scuola all’accoglienza, un momento fondamentale per consentire ai ragazzi di familiarizzare con gli spazi e le persone che li accompagneranno durante l’anno. Quest’anno, per gli studenti delle medie, l’istituto ha organizzato due giornate nella Valle Anzasca, giovedì 12 e venerdì 13 settembre.

Sotto la guida dei docenti, delle professoresse Viganò e Aru, e con il supporto del Cai sezione Seo di Domodossola, gli studenti hanno partecipato a un percorso sensoriale a cielo aperto. “Un passo alla volta, tendo la mano, abbraccio il creato in compagnia sicura dentro un benessere fisico e interiore” è stato il tema conduttore di questa esperienza, che ha portato i ragazzi a riscoprire le radici culturali, storiche e naturalistiche della Valle.

La mostra fotografica, coordinata dalla professoressa Ilaria Montagna, è il frutto di questa avventura educativa. Ogni scatto racconta il legame tra i ragazzi e il territorio, inserendosi nel più ampio Progetto di cittadinanza responsabile, che mira a sensibilizzare gli studenti sui temi della sostenibilità, della tutela del patrimonio e del rapporto con l’ambiente.

“Il dono è riconoscere ciò che ci è stato trasmesso e il nostro compito è condividerlo,” ha sottolineato Carlo Teruzzi, Rettore del Rosmini Campus - “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa collaborare con la comunità locale per valorizzare il territorio.”

Gli studenti stessi hanno espresso grande entusiasmo: “Questa esperienza ci ha fatto capire chi siamo e da dove veniamo. Siamo grati ai nostri insegnanti per averci guidato in questa avventura.”

La mostra sarà aperta al pubblico su prenotazione al numero 371 4628 751 fino al 20 dicembre, e sarà visitabile anche durante gli open day del 14 dicembre e dell’11 gennaio. A guidare i visitatori saranno proprio i ragazzi, protagonisti di un percorso educativo.