Mattarella “La Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio”

ROMA (ITALPRESS) - "La Costituzione riconosce un alto valore civico al risparmio. La sua immediata finalità corrisponde all'aspirazione delle famiglie di perseguire obiettivi di crescita sociale, di risposta a bisogni, di protezione a fronte di emergenze. La Carta prescrive la tutela di un bene delle famiglie, dunque della comunità nazionale e questa tutela si esprime, anzitutto, nella sua salvaguardia, azione cui devono guardare istituzioni e ordinamenti. Tutelare il risparmio significa favorirne impieghi che ne accrescano il valore, creando condizioni affinchè possa agire da leva fondamentale dell'economia. Essere, cioè, una risorsa che espanda il benessere personale e collettivo, proiettando questo patrimonio sulle generazioni future". Così, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio che ha inviato al Presidente dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio, Giovanni Azzone."La stessa moneta dell'Euro - sottolinea il Capo dello Stato - ha avuto come matrice lo scopo di preservare e rafforzare in maniera più efficace il risparmio dei cittadini europei e il loro potere d'acquisto. La Giornata mondiale del Risparmio, giunta alla sua 101^ edizione, richiama e sollecita a questi doveri. La tutela è condizione affinchè il risparmio sia fattore di inclusione e, dunque, di coesione sociale e motore di sviluppo. La sfida è costruire un percorso che assicuri la resilienza - delle grandi realtà imprenditoriali, del tessuto diffuso di piccole e medie imprese, degli artigiani, delle comunità e delle famiglie - allargando, attraverso strumenti appropriati per l'investimento, la platea di quanti possono così concorrere allo sviluppo del Paese". "Il risparmio è un patrimonio altamente prezioso delle nostre società, per investimenti nei settori più innovativi e strategici, a partire dalle transizioni ecologica e digitale. E' un ambito in cui il nostro modello sociale può avvalersi in modo positivo delle fondazioni di origine bancaria, che concorrono al suo presidio e alle quali gli ordinamenti pubblici, come avvenuto recentemente col dialogo per l'aggiornamento del protocollo Acri-Mef, sono chiamati ad assicurare sostegno", conclude il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.- foto ufficio stampa Quirinale -(ITALPRESS).