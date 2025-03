Crodo, amministrazione al lavoro per la riqualificazione del Parco delle Terme: "Passo importante"

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Crodo per la riqualificazione del Parco delle Terme. “Siamo in attesa della definizione – spiega il sindaco Pasquale Fochi – di una convenzione con la società Royal Unibrew, proprietaria della struttura (e dello stabilimento dove, in passato, veniva prodotto il Crodino, ndr) per la gestione del parco. In questi giorni è in programma un incontro per definire i dettagli”.

L’obiettivo è quello di ottenere un comodato d’uso per poter intervenire e riportare il parco, oggi in stato di abbandono, al suo aspetto originario. “Il primo passo è quello di manutenzione del verde - sottolinea il primo cittadino -. Chiameremo nuovamente a raccolta i volontari, come già accaduto nei mesi scorsi, per una giornata di pulizia”. Inoltre, è prevista una convenzione con l’istituto agrario Fobelli per l’abbellimento del parco con la piantumazione di aiuole e piante.

“Ad oggi – conclude Folchi – non possiamo promettere che le terme riapriranno, dobbiamo intervenire un passo alla volta. Ma siamo molto soddisfatti, perché questo è un passo importante per la riqualificazione della zona”.