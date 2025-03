Tecnologia 5G, nuove linee guida per la misura dei campi elettromagnetici generati dalle telecomunicazioni

Il Sistema nazionale di protezione ambientale ha pubblicato in questi giorni le linee guida, predisposte nell’ambito della rete tematica “Campi elettromagnetici” e stabilite da un gruppo di lavoro del quale hanno fatto parte anche gli esperti di Arpa Piemonte. La guida costituisce un importante riferimento per il sistema delle agenzie di protezione ambientale (Snpa), in quanto detta i principi per la misura dei campi elettromagnetici generati da sistemi di nuova generazione, ed in particolare dagli impianti 5G dotati di antenne attive, ai fini di tutte le attività di controllo e monitoraggio dell’impatto di tali impianti sul territorio e sull’esposizione della popolazione.

Nella guida sono state illustrate le diverse metodologie utilizzabili a seconda della strumentazione a disposizione e delle finalità specifiche della rilevazione, introducendo anche metodiche e strumenti innovativi rispetto a quanto riportato negli standard nazionali ed internazionali, a testimonianza dell’elevata professionalità e competenza scientifica raggiunta dal sistema delle agenzie in Italia.

Arpa Piemonte ha curato specifici capitoli delle linee guida, e prosegue nelle attività di approfondimento e di test in campo delle metodiche introdotte con le linee guida. Nella giornata del 17 marzo si è tenuta una sessione di test di misura in campo di segnali 5G, che ha coinvolto anche Arpa Valle d’Aosta, per confrontare i risultati ottenuti con i vari strumenti e metodi a disposizione, ricreando diverse condizioni di traffico della rete per riprodurre le condizioni di massima esposizione possibile.