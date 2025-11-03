Spalletti “La Juve deve ambire a lottare per tutto”

TORINO (ITALPRESS) - "Premesso che ho detto di lottare per lo scudetto, non di vincerlo, e c'è differenza, ci fa bene confrontarci con questo nome, con questa storia e finchè la matematica non ce lo vieta dobbiamo avere l'ambizione di lottare per qualsiasi cosa, si va dritti a lottare per qualsiasi cosa". Luciano Spalletti, dopo l'esordio vincente a Cremona, punta a ripetersi. Domani si gioca in Champions e la Juve è attesa dallo Sporting Lisbona all'Allianz Stadium. "Fra i giocatori c'è voglia e disponibilità di far bene. Sono un buon gruppo, dal punto di vista calcistico e umano - sottolinea il tecnico bianconero - La Champions è la suite, la lounge del calcio, per giocarla dobbiamo avere un'idea di quello che è essere squadra, e la dobbiamo proteggere con una grandissima personalità. Bisogna avere il coraggio di scegliere quello che vogliamo fare. Di solito ci sono tre possibilità: la scelta corretta, la scelta sbagliata e l'incertezza di quello che si vuole fare. Quest'ultima è la peggiore. Non è un alibi giocare ogni tre giorni".

Tornando alla gara di Cremona, "sono stato contento di aver fatto determinate scelte, mi hanno restituito delle informazioni per progredire col lavoro. Domani è una partita difficilissima, è una squadra che sa giocare a calcio, che sa stare in campo, che ha un'idea di gioco ben precisa, hanno questa qualità sulla trequarti che è un'insidia per tutti", dice ancora Spalletti, che poi si sofferma su Yildiz: "Gli piace interpretare quella posizione di centrosinistra, lui è bravo se gioca da seconda punta o da esterno, quello che può disturbarlo è se gli chiedi di fare rientri da 100 metri ma oggi anche i più bravi si adattano anche a questo. Domani comunque è a disposizione. Chi mi ricorda? Sono stato abbastanza fortunato nella mia carriera, ho avuto qualche grande calciatore, Kvaraskhelia è uno che aveva caratteristiche simili. E poi, anche se forse ha avuto meno visibilità ma è stato fenomenale, Totò Di Natale: tirava fuori delle robe in allenamento, ma anche in partita...".

Fra i più positivi a Cremona anche Vlahovic: "Dusan sa bene cos'è la Juve e cosa ci si aspetta, è abituato alle pressioni e alle insidie di vestire una maglia del genere. E' uno di quelli con cui ho parlato, lui sarebbe felicissimo di rimanere qui. Il fatto che sia in scadenza non lo disturba, vuole giocare a calcio, vuole giocare partite come queste e l'altra sera ha dato risposte importanti".

In conferenza stampa al fianco del tecnico anche Michele Di Gregorio: "Lo spogliatoio dopo due vittorie sta meglio, ma sappiamo che non si può abbassare la guardia, l'attenzione, altrimenti si rischia di tornare al punto di partenza. La concentrazione è sulla partita di domani, dobbiamo continuare su questa strada. Quando avviene un esonero i primi a sentirsi responsabili sono i giocatori, questo ci ha unito maggiormente, ci siamo chiesti cosa non andava, cosa c'era da migliorare e contro Udinese e Cremonese abbiamo cercato di responsabilizzarci ancora di più. Si può migliorare sempre, il miglioramento deve essere quotidiano. La mia stagione? Spero sempre di fare meglio e dare una mano alla squadra".

Per quanto riguarda l'impatto di Spalletti, "il mister è ambizioso come lo siamo tutti, qui bisogna vincere, quello è l'obiettivo e dobbiamo fare di tutto per raggiungerlo. Quando ha parlato di scudetto, tutti abbiamo dato valore a quello che ha detto, è la direzione in cui vogliamo andare tutti. Di Spalletti ci ha colpito la fermezza, l'ambizione, la voglia di darci una mano e noi abbiamo voglia di metterci in gioco. Questa è una società che ha sempre vinto, l'obiettivo è provare a vincere qualcosa, mettere le basi per vincere qualcosa. Poi si passa dalle partite, dal fare dei punti che messi insieme ti portano a un obiettivo più grande. Dopo la Lazio la parola chiave è stata responsabilità, intesa sia come responsabilità del singolo che quella nei confronti del gruppo e della società".

Intanto bisogna sbloccarsi in Champions. "Al di fuori dei risultati precedenti, le partite alla Juve vanno vinte. Non parlerei di ansia ma di maggiore volontà per vincere la prima partita in Champions", chiosa il portiere.

