Prima Categoria, il Gravellona San Pietro cade a Fondotoce

Dopo la sospensione forzata dei campionati causa maltempo, si è disputata la nona giornata del campionato di Prima Categoria, che sarà ricordata per la caduta della capolista Gravellona San Pietro sul campo del Fondotoce.

Partita tirata con molto agonismo e poche occasioni da rete, i neroverdi rimangono in 10 a metà primo tempo per l’espulsione di Mora. Gli ospiti non ne approfittano e a metà ripresa l’espulsione di Celeste ristabilisce la parità numerica. I padroni di casa sfruttano la svolta psicologica favorevole e, grazie ad un pallonetto di Pinzino, siglano il gol che sarà poi decisivo, con gli arancioneri che poco dopo incassano anche il secondo rosso di giornata: stavolta è Aiello ad andare in anticipo sotto la doccia, e il compito per il Fondotoce si fa più semplice: finisce 1-0.

Il Bagnella ha la meglio sulla Serravallese per 2-1, e si porta a soli due punti dal Gravellona. Partita niente affatto semplice per gli omegnesi, che devono sudare per avere ragione dei sesiani, che venivano da un buon momento. Gli arancioneri di Cesare Rampi devono ringraziare le loro stelle più luminose: il 2-1 finale porta le firme d’autore di Salzano e Luca Cabrini.

Vince e convince il Piedimulera, che infligge un secco 3-0 al pericolante Valduggia. I gialloblù ottengono la terza vittoria consecutiva, grazie alla doppietta di Alex Squillaci e alla rete di Elca, e continua ad occupare il terzo posto a braccetto con Virtus Villa e Momo.

Sicuramente più sofferta la vittoria della Virtus Villa, che ospitava al “Poscio” il sempre ostico Carpignano. Gli ospiti trovano il gol dopo dieci minuti con Apicella, scattato in posizione apparsa nettamente irregolare. I biancoazzurri di mister Giampaolo hanno il merito di non scomporsi e si portano avanti con ordine, trovando al 35° un rigore con Gnonto, che si incarica anche della trasformazione. A metà ripresa è ancora l’ex Cannobiese a sfruttare una corta respinta del portiere ospite, segnando il gol del definitivo 2-1. Nel finale Carpignano all’assalto, ma un po’ di imprecisione e un paio di ottimi interventi di Allioli impediscono ai sesiani di trovare il pareggio.

Partita difficile anche per la Cannobiese, che non va oltre il pareggio per 1-1 in casa della Quaronese. Sono anzi i vercellesi a chiudere avanti la prima frazione, poi a metà della ripresa è Ingignoli a riacciuffare il pari. I biancorossi ci provano, ma l’espulsione di Zanetti a cinque minuti dal termine spegne di fatto ogni velleità dei lacuali.

Termina in parità la sfida salvezza del “Liberazione”, Agrano e Varzese chiudono sull’1-1. Il punto fa probabilmente più felici i ragazzi di Chiaravallotti, che partono subito in salita per il gol a freddo subito da Corsico, poi ci pensa Antongioli a trovare il gol del pari. I granata di Lopardo masticano amaro, perché una vittoria avrebbe scavato un piccolo solco tra le due formazioni, impegnate nella lotta salvezza.

L’altra sfida salvezza, che vedeva opposte Romagnano e Vogogna, finisce con un sonoro 4-1 per i padroni di casa. Sesiani decisamente più in palla, che trovano la via della rete con facilità e rifilano quattro schiaffi ai verdi di Castelnuovo, capaci di siglare solo il gol della bandiera con Forni, in pieno recupero.

Non usa giri di parole il direttore sportivo del Vogogna, Fabrizio Francina: “Loro hanno vinto meritatamente, sono stati bravi e cinici a sfruttare le loro occasioni, cosa che noi non abbiamo saputo fare. Un paio di gol glieli abbiamo anche regalati noi, ma questo nulla toglie ai loro meriti. Le assenze per noi erano pesanti, soprattutto nel reparto difensivo, ma questo non può di certo essere un alibi né una giustificazione. Dobbiamo dare un giro di vite, perché la società non è per niente soddisfatta di come stanno andando le cose, e soprattutto di come stanno rendendo alcuni giocatori. Ci sono situazioni che non vanno bene, in particolar modo in una realtà come Vogogna, che ha sempre fatto dello spirito di gruppo e della grinta la propria forza. Qualcosa dovremo fare sicuramente, anche se a dicembre non è facile alzare il livello tecnico della squadra: potremmo comunque anche decidere di restare così, rinunciando solamente a qualcuno che non ha piacere di stare a Vogogna, in modo da dare spazio a chi ha più voglia, magari qualche giovane”.

I risultati:

Agrano - Varzese 1-1; Bagnella - Serravallese 2-1; Fondotoce - Gravellona San Pietro 1-0; Momo - Sizzano 2-0; Piedimulera - Valduggia 3 - 0; Quaronese - Cannobiese 1-1; Romagnano - Vogogna 4-1; Virtus Villadossola - Carpignano 2-1

Classifica:

Gravellona San Pietro 19 - Bagnella 17 - Piedimulera, Virtus Villa, Momo 15 - Cannobiese 12 - Serravallese, Quaronese, Fondotoce 11 - Sizzano 10 - Carpignano, Romagnano 9 - Agrano 8 - Varzese 7 - Valduggia 6 - Vogogna 4