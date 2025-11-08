Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana col sole. “Un nuovo minimo transiterà al largo delle coste algerine e tunisine senza conseguenze per il Piemonte, mentre la successiva parziale rimonta della pressione sul Mediterraneo centro-occidentale favorirà – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - la formazione di foschie e nebbie nelle ore più fredde di domenica e lunedì”.

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi basse sull'Appennino al primo mattino e locali foschie nelle ore più fredde sulle pianure. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in lieve rialzo sui 2500-2600 m. Venti: deboli da sud-est sulle Alpi, in rotazione da nord-est al pomeriggio; moderata tramontana sull'Appennino, venti deboli variabili o nordorientali in pianura

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, più grigio in pianura al primo mattino per foschie dense, banchi di nebbia e nubi basse. Precipitazioni: assenti. Zero termico: stazionario sui 2500 m, in calo sui 2300-2400 m a nord in tarda serata. Venti: deboli a tutte le quote, da nord in montagna, in graduale rotazione da ovest sulle Alpi e variabili in pianura; locali rinforzi sull'Appennino