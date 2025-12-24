Per i vigili del fuoco di Domodossola l'autoscala resta un miraggio

Non ci sarà sotto l’albero dei Vigili del fuoco di Domodossola la tanto utile autoscala, che dovrebbe servire a dare maggior sicurezza alla città, ai paesi del fondovalle e alle vallate laterali.

E’ passato anche il 2025 e tutto tace: l’Ossola può attendere…..

Eppure si tratterebbe di un mezzo utilissimo visti i numerosi condomini in città e i diversi alberghi che ci sono nelle valli. In Ossola dovremo attendere che succeda qualcosa di grave per avere ascolto? Il ricordo - con morti - dell’Excelsior a Santa Maria Maggiore (1978) è ancora vivo.

La politica (dagli amministratori ai sottosegretari, ai parlamentari) si è dileguata sull’argomento. Tema per il quale avevamo scritto al comando provinciale del Vco nel mese di marzo, per avere una intervista. Non abbiamo mai ricevuto risposta!!!!

Così l’Ossola resta senza un’autoscala, nonostante questa fosse stata assegnata al distaccamento domese. E poi prontamente dirottata altrove.