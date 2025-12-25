Associazione Kenzio Bellotti, oltre 37mila euro di donazioni per le famiglie in difficoltà

Trentasettemilanovecentociquantuno. Sono gli euro donati, nei soli mesi di novembre e dicembre, dall'Associazione Kenzio Bellotti, che portano il totale dalla fondazione a quasi 980mila euro donati. Tanti i progetti che hanno visto l'associazione in prima linea in queste settimane: con l'iniziativa Giochi Sotto l'Albero, che ha coinvolto anche la Paffoni Fulgor Basket e le alunne dell'istituto Dalla Chiesa Spinelli che hanno disegnato la maglia special edition indossata contro Agrigento, sono stati acquistati giochi, vestiti, prodotti di bellezza e cesti alimentari per più di 1500 famiglie di Vco, Novarese, Vercellese e Milanese.

Il costo di questo progetto specifico è stato di più di 13mila euro. Ai bambini malati del territorio, sostenuti grazie ai panettoni di Antonino Cannavacciuolo e a biscotti e cioccolati delle pasticcerie omegnesi, sono stati donati 15250 euro: un contributo speciale è arrivato anche grazie alla racchetta di Cobolli. Donazioni per complessivi 6250 euro sono state fatte ad Agdb Arona, Volontari del Soccorso di Villadossola, Volontari del Soccorso di Omegna, Ablo, Oratorio Sacro Cuore e per i progetti benefici di don Angelo Nigro, 2720 euro sono andati a Paolo Cominoli per l'acquisto di un montascale. Una montagna di bene e generosità, per un Natale migliore per tanti