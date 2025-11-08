Vogogna, quasi pronto il progetto per il recupero della Casa del Teatro

Il comune di Vogogna è al lavoro per portare a termine il progetto per il recupero della Casa del Teatro. Un intervento importante, dal costo totale di 1,3 milioni di euro, grazie al quale sarà completato il restauro dell’edificio che diventerà il polo culturale del paese.
L'amministrazione comunale ha ottenuto, nei mesi scorsi, la possibilità di dirottare su questo nuovo progetto i fondi, pari a 300mila euro, che erano stati inizialmente destinati al recupero dell’ex bulloneria Morino, rivelatosi poi non realizzabile. A questi fondi, si aggiunge 1 milione di euro ottenuto grazie al bando “aree interne”.
“Stiamo lavorando per portare a termine, in questi giorni, il progetto esecutivo – spiega il sindaco Fausto Dotta – e successivamente procederemo all’affidamento dei lavori. Queste procedure, per poter usufruire delle risorse che abbiamo ottenuto, devono essere completate entro la fine del 2025”. Nel 2026, invece, il via effettivo dei lavori.