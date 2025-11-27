Vigili del fuoco, un incontro per i dieci anni della "Direttiva Seveso"

Il 2 dicembre, presso la sala conferenze della direzione regionale dei vigili del fuoco del Piemonte, si terrà una giornata di approfondimento dedicata ai dieci anni dall’entrata in vigore del decreto 105/2015, che recepisce la Direttiva Seveso III. L’evento, coordinato dalla stessa direzione regionale Piemonte mediante il direttore regionale Alessandro Paola, in accordo con il direttore centrale per la prevenzione incendi, la sicurezza tecnica ed energetica Giampietro Boscaino, darà l’occasione di un confronto tra il corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, regione Piemonte, Arpa Piemonte, Inail, Ispra, le Prefetture e gli ordini professionali del Piemonte in un confronto tecnico-istituzionale sul bilancio delle attività svolte e sulle prospettive future nella gestione del rischio industriale, e potrà essere seguito anche in diretta streaming su vigilfuoco.tv.

Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, la prima sessione affronterà il quadro normativo europeo e nazionale, l’applicazione del decreto 105/2015, il ruolo del comitato tecnico regionale e il bilancio del decennio in Piemonte attraverso gli interventi di Luciana Distaso (Mase), di Rocco Mastroianni (direzione centrale) e di Claudio Giacalone, comandante dei vigili del fuoco di Vercelli e moderatore della sessione. Seguiranno contributi sui rischi industriali e il rapporto con l’ambiente a cura di Angelo Robotto (regione Piemonte), sui controlli di prevenzione incendi negli stabilimenti Rir di Tarquinia Mastroianni (Dcps – Vvf) e sulle sinergie nel sistema dei controlli di Gian Carlo Paternò (Vvf Torino) e di Barbara Basso (Arpa Piemonte). La mattinata si concluderà con una tavola rotonda dedicata a innovazione, efficacia e semplificazione delle metodologie adottate, con il contributo di ministero, vigili del fuoco, regione Piemonte, Arpa, Inail e Politecnico di Torino.

La sessione pomeridiana, moderata da Giuseppe Giannace, approfondirà la gestione degli scenari incidentali e delle pianificazioni di emergenza: Angelo Martini (Prefettura di Torino) tratterà il ruolo delle prefetture nei piani di emergenza esterni, mentre Alessandro Gabrielli (Vvf Piemonte) illustrerà gli scenari incidentali e gli aspetti operativi della gestione delle emergenze. Franco De Giglio (regione Piemonte) affronterà il tema dei piani di protezione civile, seguito da Paolo Infortuna (Inail Torino) sulle interazioni tra Inail, sistemi di sicurezza e manutenzione degli impianti industriali. Nel pomeriggio interverranno anche Barbara Basso e Daniela Cescon (Arpa Piemonte) sulle relazioni tra normativa Seveso e normativa ambientale, Romualdo Marrazzo (Ispra) sulla gestione dell’inventario nazionale degli stabilimenti Seveso e Massimo Pasquero (ordine degli ingegneri di Torino) sui modelli e software per la valutazione degli scenari incidentali. La giornata si concluderà con un dibattito tra enti, professionisti e gestori degli stabilimenti Rir, moderato da Carlo Sala, dedicato ai punti di miglioramento del sistema e al ruolo dei gestori nella prevenzione degli incidenti rilevanti. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per consolidare la cooperazione interistituzionale e aggiornare strumenti e metodologie a tutela della sicurezza industriale, dell’ambiente e delle comunità del territorio piemontese.