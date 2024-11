Sarà intitolata alla Milizia di Calasca la piazza di Antrogna

La piazza di Antrogna, adiacente a via Venerabile Giovanni Tojetti ed in parte adibita a parcheggio pubblico, diverrà ben presto “Piazza Milizia Tradizionale di Calasca.

Lo ha deciso l'amministrazione Tipaldi che organizzerà una cerimonia.

Una scelta nata dal fatto che l’area dove è stata realizzata, è stata ceduta dall’Associazione Milizia Tradizionale di Calasca al Comune, come atto di riconoscenza ‘’per il valore storico della Milizia e per la sua capacità di dare continuità alla tradizione del sodalizio e per la loro dedizione e volontà di concorrere al bene della comunità calaschese’’

Una decisione che ha radici nella storia della Milizia. All’inizio del Seicento Calasca faceva parte del territorio del Ducato di Milano e il governatore spagnolo, nel 1614, istituì le Milizie delle terre, arruolando a forza tutti i sudditi atti al servizio di età compresa tra i 18 e i 50 anni. Il 15 agosto 1641, con l’inaugurazione del Santuario della Gurva, dedicato alla Madonna Assunta nasceva ufficialmente l’Associazione Milizia Tradizionale di Calasca e nel 1805 partecipò all’arrivo dalle catacombe romane delle spoglie del martire San Valentino, tumulate nella Chiesa di Sant’Antonio Abate, la Cattedrale tra i Boschi, divenendo il Patrono della Milizia.