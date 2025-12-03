Oltre i Silos Aziendali con l’Enterprise Service Management

L’IT gestisce i ticket con software avanzati, l’HR si affida a moduli specifici o e-mail, mentre la logistica e il Facility Management spesso "sopravvivono" con fogli di calcolo e chat su WhatsApp.

Ogni reparto, preso singolarmente, funziona. Il problema sorge quando una richiesta deve attraversare questi confini: è in quella "terra di nessuno" tra un team e l’altro che si nascondono i colli di bottiglia operativi.

L’Enterprise Service Management (ESM) nasce per colmare questo spazio. Non è un’etichetta alla moda, ma un metodo preciso: applicare le logiche di servizio, tipiche dell’IT, a tutta l’organizzazione.

È qui che Deepser dimostra il suo valore: trasformare processi frammentati in un flusso unico e tracciabile.

ESM vs ITSM: Questione di metodo, non solo di strumenti

Spesso si confonde l’ESM con una semplice estensione dell’ITSM (IT Service Management) agli altri uffici. La differenza, però, è sostanziale:

L’ ITSM si concentra sul funzionamento dell'infrastruttura tecnologica (Incident, Asset, Change).

si concentra sul funzionamento dell'infrastruttura tecnologica (Incident, Asset, Change). L’ESM si focalizza sulla User Experience del dipendente e sulla fluidità dei servizi aziendali (Onboarding, Manutenzione, Richieste amministrative).

L'obiettivo non è centralizzare per controllare, ma fornire un linguaggio comune. Quando HR, Finance e Operations adottano principi condivisi come la categorizzazione delle richieste, le priorità (SLA) e i workflow, l'azienda smette di essere un labirinto e diventa un ecosistema integrato.

Perché Deepser è la piattaforma ideale per l'ESM

Molti software dichiarano di fare ESM, ma nella pratica si limitano ad aggiungere qualche modulo "posticcio" a un Service Desk nato per i tecnici informatici. Il risultato? L’IT si trova a suo agio, mentre l'HR o il Marketing devono adattarsi a interfacce ostiche e logiche che non appartengono al loro lavoro.

Deepser ribalta questo approccio.

La piattaforma è progettata nativamente per essere flessibile. Non impone un modello rigido, ma permette di configurare portali, campi e workflow specifici per ogni dipartimento, mantenendo però tutti i dati in un unico "motore" centrale.

Questo elimina il rischio della Shadow IT e della proliferazione di strumenti: un’unica piattaforma, ma esperienze d'uso su misura per chi la utilizza.

L'ESM nel lavoro quotidiano con esempi pratici

1. HR: Dall'email persa all'Onboarding perfetto

Il dipartimento Risorse Umane è spesso sommerso da domande ripetitive: ferie, cedolini, aggiornamento dati. Ma la sfida vera è l'onboarding di un nuovo dipendente, un processo che tocca HR, IT (per il PC) e Facility (per la scrivania).

Con Deepser, l'HR dispone di un portale self-service dove il dipendente trova le risposte in autonomia. Le richieste complesse attivano workflow automatici che notificano i vari reparti in sequenza, senza che nessuno debba inviare solleciti manuali.

2. Facility Management: Manutenzione predittiva, non reattiva

In molte PMI, la segnalazione di un guasto (es. aria condizionata rotta) avviene verbalmente o via chat, perdendosi nel flusso delle comunicazioni.

Integrando il Facility in Deepser, ogni segnalazione diventa un ticket con priorità e storico. L’azienda non solo risolve il problema prima, ma guadagna una visione strategica: può analizzare dove si ripetono i guasti e capire i costi reali di manutenzione degli asset.

3. Operations: Standardizzare le filiali

Per le aziende multi-sede, garantire che ogni filiale operi con gli stessi standard è complesso. Deepser funge da collettore unico: tutte le sedi usano lo stesso canale per inviare richieste alla sede centrale. Le operazioni diventano leggibili, i tempi di risposta misurabili e le decisioni basate sui dati, non sulle sensazioni.

Misurare per migliorare: Il valore dei dati unificati

Quando i servizi aziendali sono frammentati, anche i dati lo sono. L’HR ha le sue statistiche su Excel, l’IT sul suo software, il Facility su carta. In questo scenario, il management non ha mai una visione reale delle performance globali.

Centralizzando i processi su Deepser, l'azienda ottiene finalmente una "Single Source of Truth" (un'unica fonte di verità).

Questo trasforma il modo di prendere decisioni:

Governance Trasversale: Puoi monitorare gli SLA (livelli di servizio) non solo per i ticket tecnici, ma anche per le richieste amministrative o logistiche.

Puoi monitorare gli SLA (livelli di servizio) non solo per i ticket tecnici, ma anche per le richieste amministrative o logistiche. Individuazione dei "Colli di Bottiglia": I report di Deepser permettono di vedere esattamente dove si ferma un processo. È l'approvazione del manager che ritarda l'onboarding? O è la fornitura del materiale? Con i dati alla mano, si interviene sulla causa reale.

I report di Deepser permettono di vedere esattamente dove si ferma un processo. È l'approvazione del manager che ritarda l'onboarding? O è la fornitura del materiale? Con i dati alla mano, si interviene sulla causa reale. Giustificare gli investimenti: Trasformare le sensazioni in numeri. Non si dirà più "il reparto è sovraccarico", ma si mostreranno report precisi sui volumi di richieste gestite, permettendo di pianificare assunzioni o budget con precisione chirurgica.

Avere tutti i dati in Deepser significa passare da una gestione "a vista" a una gestione strategica, dove ogni miglioramento è misurabile.

Conclusione: Semplificare per crescere

L’errore più comune nell'adozione di nuovi software è aggiungere complessità anziché rimuoverla. L’ESM ben fatto deve rendere il lavoro più leggero, non più burocratico.

Deepser si posiziona esattamente qui, con un approccio pragmatico: unire le persone attraverso processi chiari e tecnologia adattabile. Il risultato è un'azienda dove le richieste scorrono veloci, i dipendenti sono meno frustrati e il management ha finalmente il controllo reale delle performance operative.

Se stai valutando come mettere ordine nei servizi interni senza stravolgere le abitudini della tua azienda, Deepser è il punto di partenza logico per costruire un'organizzazione realmente interconnessa.















