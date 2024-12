Intesa San Paolo, app e home banking in tilt, Federconsumatori: "Ennesimo problema in poche ore"

“Stiamo ricevendo in queste ore molte richieste di aiuto da parte di cittadini coinvolti nei disagi causati dal malfunzionamento dell’app di Intesa Sanpaolo, in tilt dalla mattina del 2 dicembre. Gli utenti segnalano di non riuscire ad accedere ai propri profili di home banking, né da browser né da app. Le problematiche segnalate, oltre alle difficoltà di accesso, riguardano l’impossibilità di effettuare operazioni. Stipendi e pensioni, inoltre, non risulterebbero accreditati sui conti dei clienti. I disservizi si estendono, a quanto risulterebbe, anche alla clientela Isybank”. È una segnalazione di Federconsumatori, che sottolinea come, per l’ennesima volta in pochi giorni, i consumatori siano alle prese con problematiche legate ai servizi bancari.

“Si tratta dell’ennesimo problema legato ai pagamenti elettronici – si legge infatti nella nota di Federconsumatori - in poche ore: numerose difficoltà operative hanno interessato, infatti, alcuni servizi di pagamento con carte di credito e di debito a partire dalla giornata del 28 novembre. Il guasto ha riguardato la rete di Worldline (fintech francese attiva a livello globale nei servizi di pagamento, dei cui servizi usufruiscono alcuni circuiti di pagamento utilizzati da diverse banche), sembrerebbe a causa del danneggiamento, in Svizzera, dei cavi in fibra durante la posa dei tubi del gas. Terminata questa emergenza, al risveglio nella giornata odierna, è iniziata quella che ha coinvolto Intesa Sanpaolo. Il gruppo, sollecitato ad intervenire a tutela dei consumatori per ridurne i disagi ha reso noto che "i tecnici stanno intervenendo per ripristinare velocemente la funzionalità". È il minimo che potessimo aspettarci dal gruppo bancario più grande d’Italia, che ci auguriamo che non solo ripristini, al più presto, i propri servizi, ma che possa predisporre tutti gli accorgimenti adeguati per evitare che episodi simili si verifichino in futuro, soprattutto alla luce del periodo di intensa operatività che ci si aspetta in vista delle festività natalizie”, conclude la federazione.