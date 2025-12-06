Il Piemonte ad "Artigiano in Fiera 2025" con oltre 80 imprese del territorio

Dal 6 al 14 dicembre il Piemonte partecipa ad Artigiano in Fiera, la grande manifestazione internazionale dedicata alla creatività e ai saperi artigiani, in programma a Fieramilano Rho. Anche quest’anno la Regione partecipa con una rappresentanza ampia e qualificata del proprio sistema produttivo, confermando l’impegno nel sostenere e valorizzare le eccellenze locali.

Nel Padiglione 6 sono presenti oltre 80 imprese artigiane piemontesi attive nei settori enogastronomico, manifatturiero e artistico-artigianale (qui l’elenco completo consultabile online). Una parte di queste realtà ha potuto beneficiare dei contributi regionali messi a disposizione tramite un bando gestito da Unioncamere Piemonte, a supporto del rafforzamento competitivo delle imprese sui mercati nazionali e internazionali.

Al centro dell’area piemontese è allestito uno spazio regionale progettato per offrire ai visitatori un punto di riferimento immediato e riconoscibile. L’elemento principale è un grande pannello con l’Allegoria del Piemonte del maestro Ugo Nespolo, che, con il suo linguaggio vivace e colorato, raccoglie alcuni dei simboli più rappresentativi del territorio. L’opera raffigura anche prodotti iconici del Piemonte che i visitatori potranno ritrovare in vendita negli stand del Padiglione 6, creando un legame diretto tra l’immagine artistica e le proposte espositive.

Accanto al pannello è collocato uno schermo multimediale che proietta un video istituzionale dedicato alla manifattura piemontese, alle sue bellezze e alle principali attività produttive del territorio.

“La presenza del Piemonte ad Artigiano in Fiera offre alle imprese un palcoscenico strategico all’interno di un contesto di grande rilievo – dichiara l’assessore al Bilancio e allo Sviluppo delle attività produttive: industria, artigianato, Andrea Tronzano –. La collaborazione con Unioncamere Piemonte e l’incremento delle risorse dedicate rappresentano un investimento importante per sostenere qualità, tradizione e capacità competitiva delle nostre realtà produttive”.

La partecipazione piemontese si caratterizza inoltre per un’immagine coordinata basata su una livrea comune, che rende immediatamente riconoscibili tutte le imprese presenti e valorizza in modo unitario la varietà delle produzioni regionali, dalle lavorazioni artigianali alle specialità gastronomiche, fino alle realtà che innovano le tecniche tradizionali.

Unioncamere Piemonte affianca la Regione nell’organizzazione, nella gestione operativa e nel coordinamento delle attività di comunicazione, garantendo un supporto costante alle realtà coinvolte.

"La presenza importante e qualificata delle nostre imprese ad Artigiano in Fiera 2025 è la prova concreta di come il 'Sistema Piemonte' funzioni. Grazie alla consolidata sinergia con la Regione Piemonte, il sistema camerale non si limita a rappresentare le imprese, ma agisce come acceleratore di opportunità. Supportare concretamente numerose eccellenze artigiane con contributi a fondo perduto significa molto più che offrire un aiuto economico: significa credere nel valore del 'saper fare' piemontese e fornire gli strumenti necessari per competere. Le Camere di commercio sono fiere di essere al fianco di chi, con passione e maestria, porta l'identità del nostro territorio sui mercati nazionali e internazionali", commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia.

La partecipazione del Piemonte ad Artigiano in Fiera 2025 rappresenta una significativa occasione di visibilità e sviluppo, una vetrina internazionale capace di raccontare con autenticità la qualità, la creatività e le tradizioni che caratterizzano il territorio.



