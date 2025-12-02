Anticipi Pac 2025, Bongioanni: "Da Arpea oltre 145 milioni di euro nelle casse di 24.605 aziende agricole piemontesi"



L’importante somma di 145 milioni di euro è entrata nei giorni scorsi nelle casse di 24.605 aziende agricole piemontesi. Arpea, l’organismo pagatore della Regione Piemonte per il mondo agricolo, ha infatti completato entro il 30 novembre e con tempistiche record di appena un mese il pagamento degli anticipi 2025 degli aiuti comunitari previsti dalla Pac, la Politica Agricola Comune.

Grande soddisfazione per il risultato dall’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: «L’accordo quadro che la Regione Piemonte per il tramite di Arpea ha siglato il 1* ottobre scorso con l’organismo pagatore nazionale Agea ha incominciato a dare i frutti che tutti auspicavamo. Ha reso disponibili ad Arpea in tempi accelerati tutti i dati necessari a dare seguito ai pagamenti, permettendole di disporli già a partire dal 20 ottobre scorso, molto in anticipo rispetto agli scorsi anni. Una boccata d’ossigeno, il primo step di un percorso virtuoso che darà sempre più efficienza al supporto alla liquidità delle nostre aziende agricole. Dal 1° dicembre 2025 è partito il pagamento dei saldi per il rimanente 30%, che si concluderà entro il 30 giugno 2026».

Gli anticipi sono stati erogati a favore delle aziende che hanno superato positivamente i controlli amministrativi, tra i quali rientra il monitoraggio satellitare previsto dalla Pac 2023-2027 e fortemente efficientato dall’accordo Agea-Arpea, per verificare la congruenza fra l’effettiva destinazione dei suoli e quanto dichiarato in domanda.



L’impegno di Arpea è ora di dare massima priorità nel pagare celermente il saldo alle aziende per le quali lo stato delle verifiche di legge al 30 novembre ha impedito l’erogazione dell’anticipo.

I pagamenti Arpea sono suddivisi in aiuti diretti (il cosiddetto “Primo pilastro Pac”) e relativi ai bandi regionali del Complemento di Sviluppo Rurale (Csr, il cosiddetto “Secondo pilastro Pac”).

1. Per gli aiuti diretti sono stati erogati oltre 110 milioni di euro (precisamente 110.233.436,50 €) con 23.434 pagamenti andati a beneficio di 23.251 aziende. Una performance che supera quella già importante performance del 2024 che aveva visto anticipi per 106 milioni di euro. I pagamenti diretti interessati dall’anticipo del 70% sono stati i seguenti:

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità (cosiddetti Titoli Pac)

Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (cosiddetti Ecoschemi)

Sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito alle superfici.

2. Per quanto riguarda il “Secondo pilastro Pac”, alle aziende i cui progetti sono stati ammessi a graduatoria per bandi emanati dalla Regione Piemonte su programmazione Csr sono stati complessivamente erogati nel corso del solo mese di novembre anticipi per 35.729.110,12 euro: un totale di 8.901 pagamenti a beneficio di 7.663 aziende.

Poiché ogni azienda può avere diritto a più provvedimenti di pagamento, le aziende agricole piemontesi beneficiarie degli anticipi Pac 2025 sono quindi complessivamente 24.605.

Nello stesso periodo Arpea ha erogato anche saldi per 319 pagamenti pregressi relativi al Csr con un importo di € 3.616.139,96.