12 dicembre 2025, 14:45

Derby di Dr1: destini incrociati al Pala Raccagni

Findomo con l’acqua alla gola e lo spettro play-out, Autotrasporti Sacchi Foma in risalita e a caccia delle prime due: domani alle 18.30 sfida ad alta tensione. Petricca chiede cuore, Zaccardini avverte: “Guai a sottovalutare Domo”.

Tempo di derby in Dr1, tra due squadre in momenti diversi. La Findomo è in enorme difficoltà, con una striscia aperta di sconfitte e lo spettro play-out che ormai è diventato una certezza. La Autotrasporti Sacchi Foma invecesi è ripresa alla grande dopo le due sconfitte di fila ed è tornata nel gruppone di testa, con l'obiettivo di entrare nelle prime due quanto mai alla portata. Si gioca domani alle 18:30 al Pala Raccagni. 

"Affrontiamo una delle big del torneo - cosi Francesco Petricca, capitano non giocatore dei granata e vice allenatore della Paffoni in B - e sappiamo che serve più di un'impresa. Mi aspetto che i ragazzi ci mettano il cuore, dando tutto quello che hanno: sarei contento e soddisfatto di questo". 

Sull'altro fronte Zaccardini mette in guardia i suoi. "Domo ha dei valori: quindi guai a sottovalutarla, perchè andremmo incontro ad un match tutto in salita".

Daniele Piovera

