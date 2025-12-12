Un nuovo fine settimana di appuntamenti natalizi a Crevoladossola

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti a Crevoladossola, nell’ambito del ricco calendario di eventi natalizi promossi dall’amministrazione comunale e dalle associazioni cittadine.

Sabato 13 dicembre alle 21.00 la chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo ospita il concerto natalizio del coro Seo Cai di Domodossola, del coro Light Voice della Filarmonica di Villadossola e del coro Gaudium; la serata è promossa dall’associazione AmaRene di Verbania, che si occupa di prevenzione e sensibilizzazione sulle malattie renali.

Domenica 14 dicembre, invece, doppio appuntamento. Alle 15.00 l’accensione delle luminarie e scambio di auguri nelle frazioni di Rido, Pontemaglio e Oira, mentre alle 21.00 nella chiesa di San Mattia di Oira il concerto “Merry Christmas” a cura della Fondazione Tones on the Stones. Protagonisti della serata il tenore Gian Maria Ferraris e Roberto Olzer all’organo.

Rimangono poi visitabili i presepi allestiti nelle frazioni di Crevoladossola. In località Scezza, presso l’area feste del gruppo alpini, il “Magico presepe nel bosco” con personaggi scolpiti nel legno, visitabile tutti i giorni in orario diurno. A Oira il presepe nella chiesa di San Mattia, aperto tutte le domeniche e martedì 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00. infine, il presepe della chiesa parrocchiale visitabile prima e dopo le funzioni religiose.