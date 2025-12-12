Nasce l’alleanza tra Sun e Vco Trasporti: verso un’unica azienda per il trasporto pubblico del Nord Piemonte

Il futuro del trasporto pubblico nel Nord Piemonte passa da una nuova alleanza strategica tra Sun, la società novarese interamente partecipata dal Comune, e Vco Trasporti, partecipata da 46 Comuni del Verbano Cusio Ossola.

L’obiettivo è chiaro: creare una rete solida capace di partecipare ai nuovi bandi regionali del 2026, che prevedono requisiti minimi di almeno 4 milioni di chilometri all’anno anche per le società pubbliche.

La spinta decisiva è arrivata dalle linee guida dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), che ha imposto dimensioni minime più elevate per poter competere. Così, due realtà troppo piccole per agire da sole hanno scelto di mettersi in rete per crescere insieme.

Dalla collaborazione alla possibile fusione

Il primo passo è già stato compiuto: l’assemblea dei soci di Vco Trasporti, riunitasi mercoledì pomeriggio, ha approvato con il 75% del capitale sociale la proposta di costituire una rete d’impresa con Sun.

L’iniziativa, lanciata dal presidente Emanuele Terzoli, apre la strada a una collaborazione che consentirà di coordinare i servizi, condividere esperienze e risorse, e potenzialmente fondere le due società entro i prossimi 18 mesi.

Nel frattempo, entrambe le aziende manterranno la propria autonomia giuridica, ma lavoreranno a stretto contatto per migliorare l’efficienza operativa, la sostenibilità ambientale e la capacità di attrarre fondi nazionali ed europei.

Numeri e prospettive di un’unione strategica

Oggi Vco Trasporti percorre 1,6 milioni di chilometri all’anno, con un parco di 60 autobus e 103 dipendenti. I suoi mezzi raggiungono anche le valli montane e, in alcuni casi, attraversano il confine fino a Brissago (Canton Ticino). Dal 2022 gestisce inoltre la navigazione pubblica sul lago d’Orta, con tre motonavi in servizio.

La Sun, dal canto suo, copre 3 milioni di chilometri all’anno, impiega 160 persone e gestisce le linee urbane di Novara e dell’hinterland, con un fatturato di circa 12 milioni di euro, contro gli 8 milioni di Vco Trasporti.

Insieme, le due aziende superano la soglia dei 4 milioni di chilometri richiesta per i nuovi bandi, ponendo le basi per un polo interprovinciale della mobilità pubblica.

«Rafforzare credibilità e competitività»

Il presidente Emanuele Terzoli, alla guida di Vco Trasporti e di Acqua Novara Vco, ha commentato con soddisfazione i risultati raggiunti: «Nel 2024 abbiamo chiuso con un utile di 20 mila euro, ma già a settembre 2025 siamo arrivati a 200 mila euro di utile operativo. Abbiamo ridotto i costi e consolidato l’affidabilità dell’azienda. Questa alleanza con Sun è un passo avanti per dare al territorio un servizio moderno e competitivo».

Un passo verso una mobilità pubblica più forte e sostenibile

L’unione tra Sun e Vco Trasporti non nasce solo per rispettare i criteri dei futuri bandi, ma rappresenta una visione comune di mobilità pubblica: più efficiente, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori. E non è detto che in quest'ottica si guardi anche alle realtà del settore trasporti di Biella e Vercelli per creare un'unica azienda di quadrante capace di coprire circa 8 milioni di chilometri e sfiorare un fatturato di quasi 40 milioni di euro.

Per il momento si tratta di una rete d’impresa, ma l’obiettivo a medio termine è quello di costruire un’unica azienda pubblica del trasporto del Nord Piemonte, in grado di competere con le grandi realtà private e accedere a nuovi fondi per il rinnovo del parco mezzi e la digitalizzazione dei servizi.

Come ha ricordato Terzoli, «questo progetto nasce dalla collaborazione tra territori e punta a garantire un trasporto pubblico di qualità, rispettoso dell’ambiente e vicino alle persone».