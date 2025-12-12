 / Domodossola

Domodossola | 12 dicembre 2025, 17:00

Mercatini di Natale: le modifiche alla viabilità

La polizia locale ha emesso l'ordinanza di chiusura delle principali vie del centro città

In occasione dei mercatini di Natale in programma il 13 e 14 dicembre, la polizia locale di Domodossola ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di transito e di sosta nelle principali vie del centro città.

Dalle 6.00 alle 21.00, in entrambe le giornate, saranno chiuse al traffico corso Ferraris dall’intersezione con piazza Matteotti, corso Fratelli Di Dio, via Marconi, via Francioli, piazza dell’Oro, piazza Repubblica dell’Ossola, via Garibaldi, piazza Tibaldi, via Galletti, via Rosmini, largo Madonna della Neve, corso Moneta (tra via Prampolini e corso Ferraris). Nelle stesse vie è previsto anche il divieto di sosta con rimozione coatta da ambo i lati.

l.b.

