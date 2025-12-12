Nova Coop premia il talento dei giovani del Vco

Anche quest’anno Nova Coop ha confermato il suo impegno nel valorizzare il merito scolastico dei figli dei dipendenti, con una cerimonia speciale che si è svolta presso la sede di Vercelli. In totale sono state consegnate 110 borse di studio per un valore complessivo di 50 mila euro: 80 rivolte agli studenti delle scuole superiori e 30 agli universitari. Per la provincia del Verbano Cusio Ossola, i riconoscimenti assegnati sono stati dieci: otto alle scuole superiori e due agli studenti universitari.

L’edizione 2025 si è focalizzata sul tema delle pari opportunità e del linguaggio di genere, in linea con il percorso della Cooperativa verso la certificazione per la Parità di Genere. I partecipanti hanno preso parte al workshop “Le parole della parità” condotto da Marzia Camarda, autrice del Dizionario di Genere, seguito da un live talk con l’attore e comico Diego Casale, che ha animato un dialogo su stereotipi, abitudini linguistiche e inclusione.

Ogni premiato e il proprio accompagnatore hanno ricevuto un mini pandoro o un mini panettone, simbolo del messaggio di rispetto e inclusione promosso da Nova Coop. Marco Gasparini, vicepresidente Area Core Business, ha sottolineato l’importanza di investire sull’istruzione dei giovani come investimento per il futuro della comunità, mentre Maura Sammartino, direttrice Risorse Umane, ha evidenziato il ruolo delle borse di studio nel sostegno concreto alle famiglie dei dipendenti, integrando merito scolastico e sensibilizzazione alla parità di genere.