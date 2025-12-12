Carabinieri all’Einaudi Marconi Galletti: studenti a lezione di legalità e rispetto delle regole

All’Einaudi Marconi Galletti di Domodossola la mattinata di ieri, giovedì 11 dicembre, è stata dedicata a un importante momento di educazione alla legalità. Alcune classi dell’Istituto hanno infatti incontrato i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri per riflettere insieme sull’importanza del rispetto delle regole e sul valore di una convivenza pacifica e responsabile.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi molto sentiti dagli studenti, come il bullismo e il cyberbullismo. Gli agenti hanno illustrato in modo chiaro quali comportamenti costituiscano reato, quali siano le conseguenze sul piano civile e penale e quali responsabilità ricadano non solo su chi compie l’atto, ma anche sui genitori e sulla scuola.

L’iniziativa ha suscitato grande attenzione e partecipazione, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con chi ogni giorno opera per la tutela della sicurezza e della legalità.