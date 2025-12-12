Svizzera, 16 i lupi abbattuti in Vallese

E' scattato, dallo scorso 1 settembre, il periodo di "regolazione proattiva della specie" avviata in tutta la Svizzera. La regolamentazione ha portato all’abbattimento, nel solo Canton Vallese, di 16 i lupi (4 adulti e 12 cuccioli ). Il conteggio, aggiornato all'8 dicembre, è pubblicato sul sito del servizio vallesano della caccia,

Gli abbattimenti sono il risultato dell’azione preventiva avviata sul territorio dopo la modifica dell'Ordinanza federale sulla caccia. Dettato dalla necessità di contenere i danni causati alle attività zootecniche e scoraggiare i sempre più frequenti avvicinamenti di questi branchi.

Il provvedimento di abbattimento adottato in Vallese interessa 6 dei 10 branchi presenti sul territorio.