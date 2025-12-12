 / Viabilità e trasporti

Domodossola, via Binda e piazza Cortesia riaperte al traffico

Sono tornate percorribili due punti chiave dell’ingresso in città dopo la fine del cantiere

Dalle 14.00 di oggi, venerdì 12 dicembre, via Binda e piazza Cortesia sono nuovamente aperte al traffico, dopo la conclusione della seconda fase dei lavori di riqualificazione.

Il cantiere, avviato per rinnovare completamente l’area e sostituire le reti dell’acquedotto e del gas, è stato chiuso come previsto. Le strade interessate sono quindi tornate pienamente percorribili, riportando la viabilità alla normalità dopo settimane di deviazioni, disagi e code lungo le vie alternative.

Piazza Cortesia, uno dei principali snodi d’ingresso in città, torna così a svolgere il suo ruolo centrale. Rimossi transenne e divieti, gli automobilisti possono ora circolare liberamente lungo tutto il tratto che comprende l’intersezione con via Castellazzo, via Scaciga della Silva, via Giovanni XXIII e l’imbocco di via Binda.

a.f.

