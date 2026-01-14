Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it

135031 Ristorante situato sull’Isola Pescatori cerca impiegata amministrativa: registrazione fatture, gestione ore personale, gestione contatti con agenzie clienti e gruppi vacanze. Conoscenza inglese e possesso patente. Contratto stagionale da marzo a ottobre.

135030 Ristorante situato sull’isola Pescatori cerca cuoco addetto alla preparazione dei primi piatti per la stagione 2026. Orario spezzato, contratto da marzo a ottobre, realtà dinamica.

135019 Azienda a Masera cerca Magazziniere per gestire ricezione, stoccaggio e distribuzione di materiali e attrezzature di cantiere. Richiesta esperienza in logistica di cantiere, conoscenza dei materiali e dei sistemi gestionali. Patentino per carrelli elevatori preferibile.

135018 Azienda con cantiere a Masera cerca Topografo/a per rilievi e tracciamenti su impianti gas esistenti, supportando progettazione e costruzione. Richiesto diploma di Geometra o Laurea in Ingegneria Civile/Geomatica, esperienza in ambito impiantistico e conoscenza di stazione totale, GPS RTK, laser scanner e software CAD.

135014 Panetteria a Domodossola cerca aiuto panettiere/pasticcere per supporto nella preparazione di pane e dolci e pulizia del laboratorio. Si richiede passione per il settore, voglia di imparare e disponibilità al lavoro notturno, dalle 22.00 alle 06.00.

134985 Ranch a Beura Cardezza cerca operaio part time per pulizia, riordino dei box, cura e manutenzione del verde. Richieste buone condizioni fisiche, assenza di timore dei cavalli e autonomia negli spostamenti. Contratto part time 8.00–12.00 retribuzione 600 euro mensili.

134753 Azienda lapidea di Piedimulera, ricerca operaio generico e un operatore CNC. Le figure si occuperanno rispettivamente di attività di manovalanza e della programmazione dei macchinari di taglio. Si offre contratto a tempo determinato finalizzato all’indeterminato, con orario full-time e retribuzione commisurata all’esperienza.

134711 Studio dentistico di Domodossola cerca addetto/a alla segreteria per accoglienza pazienti, gestione agenda, comunicazioni e pagamenti. Richiesto diploma, ottimo uso PC, tedesco intermedio/avanzato e preferibilmente francese.

134567 Azienda agricola cerca operaio giardiniere per realizzazione giardini, irrigazione, potature, taglio erba e uso attrezzature manuali e meccaniche. Richiesta esperienza pregressa, contratto iniziale a tempo determinato full time.

134516 Hotel 5 stelle di Stresa cerca due estetiste qualificate per la SPA dell’hotel, 1 figura senior da assumere con contratto stagionale e una junior da inserire in tirocinio formativo a scopo assuntivo, inizio febbraio 2026 per circa 8 mesi.

134394 Boutique di abbigliamento, accessori e calzature di Domodossola ricerca assistente alle vendite. Richiesta esperienza nel settore moda, diploma e conoscenza di inglese e francese. Inserimento full time a tempo determinato con prospettive di stabilizzazione, CCNL Commercio, orario 10-13/15-19.

133954 Negozio di abbigliamento cerca Addetto/a vendita part time per punto vendita di Verbania, richiesta esperienza pregressa e autonomia negli spostamenti. Contratto di circa 20 ore settimanali, orario spezzato 9.30/12.30- 15.30-19.30 lunedì chiuso.