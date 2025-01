Villa, linee di telefonia fisse interrotte per un guasto tecnico

Il comune di Villadossola comunica che, a causa di un guasto tecnico, in ampie zone del territorio comunale non sono funzionanti le linee di telefonia fissa. La situazione è già stata segnalata al gestore Tim, che sta lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Nel frattempo, al fine di garantire la continuità dei servizi comunali e agevolare la comunicazione con i cittadini, l’amministrazione invita la popolazione a utilizzare il servizio "Segnalazioni, Reclami, Suggerimenti, Osservazioni" tramite l’applicazione WhatsApp. Per iscriversi al servizio è necessario scaricare WhatsApp, salvare in rubrica il numero 335 7317167, memorizzandolo come “Comune di Villadossola” e inviare un messaggio con il testo “Villadossola ON”. Per disiscriversi sarà sufficiente inviare un ulteriore messaggio con il testo “Villadossola OFF”.

Tramite il servizio WhatsApp è possibile effettuare una segnalazione: basterà inviare un messaggio contenente nome e cognome del segnalante, luogo relativo alla segnalazione, foto (se disponibili) e un indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni.