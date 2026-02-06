Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni

ARIETE : Fidatevi di pochi visto che prossimamente vi scontrerete con individui dalla doppia faccia, ben differenti da come volevano apparire e, nel contempo, accettate una proposta o scendete a dei compromessi per non rimetterci finanziariamente. In amore i single faranno scintille mentre i mal accoppiati bisticceranno per delle cavolate. In caso di maltempo guidate assennatamente e guardatevi dai distratti e dagli scalmanati. Domenica sfiziosa. Invito ammiccante.

TORO : Siate guardinghi perché le stelle, marrane e monelle, vi porranno dinanzi ad interrogativi, quattrini da versare, adiacenze con marpioni, velate preoccupazioni e contesti facenti arrabbiare… Quasi in simultanea vi caverete un pallino, alleggerirete un fardello o riceverete una bella notizia. Un soggetto si comporterà sgarbatamente ma, anziché mugugnare, mettetelo in riga e fatevi rispettare! Incontri casuali, spostamenti o ritrovi mezzi carnevaleschi.

GEMELLI : Troppi pensieri affollano la mente per potervi definire appagati e il fatto di trattare con mezzi intronati avrà il potere di stizzirvi ed innervosirvi… Per star bene, distanziate gli arroganti, gustate il sapore dell’amore, dei veri valori e concedetevi pause di relax. Da tutelare, in prima linea, salute, valute e quella pace a cui agognate… Significative novelle da figlioli, parenti o conoscenti. Nella coppia o tra cooperatori subentreranno malintesi e incomprensioni.

CANCRO : Malgrado Giove transiti nella vostra costellazione un impercettibile insoddisfazione permane rendendovi malcontenti ma, cari cancretti, datevi una smossa e riempite il boccale delle aspettative e dell’ottimismo perché ciò che turba si definirà per il meglio. Gli appartenenti al II° decano dovranno compiere una scelta mentre, sabato o domenica, potreste trovarvi con amici per una pizzetta, una cenetta o delle croccanti bugie da mangiare in allegria.

LEONE : Presi da un fracco di incombenze non saprete da qual parte iniziare per portare a termine ciò che sta a cuore agitandovi più del normale… Però attenzione a non strafare altrimenti va a finire che, prima di fondere, sarete costretti a mollare… Rammentate inoltre di omaggiare chi vi ha sempre aiutato e di rispettare le norme del codice stradale! Propensione a commettere errori di valutazione riguardo una faccenda pratica od operativa. Tendenza alle allergie.

VERGINE : La fase è delicata ma, lottando fermamente, riuscirete a sconfiggere ciò che importuna indipendentemente dal fatto che si tratti di salute, valute o sentimenti. Grazie ad un appoggio provvidenziale sbroglierete una matassa rimanendo nel contempo stupefatti dal risultato di un esito o dal contegno di un soggetto mitizzato. Fidatevi inoltre di un’intuizione utilissima al fine di capire chi veramente vi vuole bene da chi invece approfitta della vostra disponibilità.

BILANCIA : Non prendetevela per chi non vi merita e imparate a vivere serenamente abbandonandovi ai sogni ma accettando contemporaneamente un’amara verità. Un componente del nucleo domestico abbisognerà di uno sprone o annuncerà qualcosa di significativo. Se aspettate delle risposte o dei soldi sappiate che presto arriveranno mentre il weekend vi vedrà protagonisti di fatti più umoristici del vicino carnevale. Tassativo regolarvi nel mangiare. Domenica bislacca.

SCORPIONE : Con l’ultimo quarto di Luna, che il 9 febbraio si forma nella vostra costellazione, vi aspettano giornate movimentate, compreso un umore tendente a variare a seconda dei momenti e della gente con cui tratterete. Nel contempo giungeranno delle inusitate novelle, correrete a destra e a manca per sistemare delle cosette o riscontrerete degli intoppi atti a far salire i fumenti. Qualche nativo si concederà un meritato sfizietto, altri incapperanno in disturbi stagionali.

SAGITTARIO : Quanti tentennamenti, stupori e incavolature costellano le giornate antecedenti al Carnevale anche se basterebbe estrapolare la grinta per realizzare un progetto osteggiato da dicerie, rivali o esseri poco normali, imponendovi all’interno di habitat opprimenti o dove ognuno pensa a sé stesso… Vi accadranno altresì dei fatti strani, rinvierete un appuntamento e, se il partner continua a picchiare sullo stesso chiodo, vi inalbererete. Domenica allegorica ma squinternata.

CAPRICORNO : Un guaio scampato, una manciata di euforia, un ritrovo ruspante, l’adeguata compagnia, un miglioramento, saranno elementi da saggiare nel preludio di un vicino bizzoso Carnevale… Permane un dubbio da depennare, il timore di non farcela a ad accontentare le altrui esigenze o degli alterchi con un individuo che, pur stimandovi, vi ascolta poco o niente, così come necessitate di un equilibrio che troverete soltanto dopo aver superato un ostacolo… venerdì incasinato.

ACQUARIO : Gli attuali passaggi planetari favoriscono una ripresa su tanti fronti pur dovendo fare i conti con il momentaneo rallentamento di un’impresa o dei quattrini da erogare compensati però da quasi concomitanti entrate. Un’improvvisata vi coglierà alla sprovvista, riceverete un invito o vi ritroverete con quei rari amici sinceri che avete. Se invece avanzate d’età mettete al Lotto i vostri dati di nascita: la dea bendata potrebbe regalarvi una giocata fortunata!

PESCI : Grazie ad un consiglio avrete le idee più chiare sul come impostare una questione acquisendo maggiori certezze e sentendovi più pimpanti psicologicamente. Mercoledì, giovedì e venerdì, saranno giorni fermentati annoveranti dei diverbi con incompetenti o degli sbuffi intermittenti. Verso il week end invece festeggerete qualcosina, recupererete un’amicizia o incontrerete chi non vedevate da tempo. Attenti a non scivolare! Domenica festosa e conti da far quadrare.





Le stelle sono scrigni pieni di sogni custoditi nell’immensità del cielo…