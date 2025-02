Paracchini Expo Foma-Universal e Findomo Pediacooph24-Golden River: sfide decisive per i play-off

La Dr1 vede scendere per prima sul parquet la Paracchini Expo Foma, che domani sera alle 21 al PalaBagnella sfiderà Universal.

"Partita non semplice, da affrontare con l'atteggiamento e la voglia giusti. Troveremo una squadra che nutre speranze di play-off e farà di tutto per sbancare il nostro campo, dove fino ad ora nessuno ha vinto. Noi siamo al completo, stiamo bene, siamo carichi e desiderosi di continuare a rimanere là dove siamo"( terzo posto a meno due da Novara ndr) le parole di coach Verri.

La Findomo Pediacooph24 invece giocherà domenica in trasferta contro il Golden River: la classifica non mente e dimostra l'enorme differenza di valori tra le due squadre, ma i granata non devono sottovalutare l'impegno anche perchè qualche scivolone con squadre sulla carta inferiori c'è già stato. "Vogliamo e dobbiamo dimostrare un po' di continuità: è il nostro primo obiettivo per raggiungere i play-off '' ha spiegato il presidente Guerra.