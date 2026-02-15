Nuovo ospedale a Piedimulera, Pizzi chiede un confronto con regione e Asl

Nei giorni scorsi si è tenuta una nuova riunione della rappresentanza dei sindaci dell’Asl Vco: all’indomani dell’incontro, il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi interviene nuovamente sulla collocazione del nuovo ospedale del Vco a Piedimulera, chiedendo un nuovo riscontro da parte della regione Piemonte. Di seguito le sue dichiarazioni, che il primo cittadino a chiesto fossero messe a verbale durante la Rappresentanza dei Sindaci:

“La regione Piemonte ha dichiarato che la scelta dell’ubicazione dell’ospedale unico del Vco è una scelta “tecnica”, basata sullo studio del Politecnico di Torino. La Rappresentanza dei Sindaci Asl Vco, però, non è una sede tecnica: noi sindaci non siamo dei tecnici, ma dei politici.

Di conseguenza la prossima settimana invierò una richiesta formale a regione e Asl chiedendo un incontro in tempi brevi, a cui partecipino i tecnici dell’amministrazione comunale di Domodossola e i tecnici della regione, dell’Asl e, se la regione lo riterrà, anche del Politecnico.

Questo perché dagli approfondimenti che l’amministrazione comunale di Domodossola sta ormai ultimando emerge senza alcun dubbio come non corrisponda a realtà che l’area di Piedimulera sia “l’area migliore e immediatamente cantierabile” e come lo studio del Politecnico risulti inesatto sia per quanto riguarda l’approccio metodologico che per quanto riguarda i dati, presentando inequivocabili errori ed omissioni.

La richiesta di un confronto tecnico non è mossa da alcun intento polemico, ma dalla volontà di dare un contributo costruttivo e trasparente, utile ad evitare che la regione compia scelte evidentemente sbagliate e si trovi ad affrontare imprevisti problemi procedurali.

Resto quindi fiducioso in un riscontro positivo”.