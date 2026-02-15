Ospedale del Vco, Riboldi: "Dopo l'incontro con i sindaci, il voto della commissione su Piedimulera"

L’assessore regionale alla sanità Federico Riboldi torna a parlare del nuovo ospedale del Vco nell’ultimo aggiornamento di “Piemonte in salute”, una rubrica nella quale periodicamente raccoglie tutte le novità riguardanti la sanità e i progetti regionali. Tra le novità più importanti spiccano, appunto, i passi avanti fatti verso la realizzazione di un ospedale unico per la provincia del Verbano Cusio Ossola: in particolare, la presa d’atto da parte della rappresentanza dei sindaci dell’Asl Vco sulla localizzazione a Piedimulera, come indicato dallo studio del Politecnico di Torino.
“La discussione – fa sapere Riboldi - prenderà il via la prossima settimana in Quarta Commissione del Consiglio Regionale, con l’obiettivo di completare rapidamente l’iter di approvazione per portare la sanità del Vco al livello delle altre province piemontesi, sia in termini di efficacia dei servizi sia di attrattività”.