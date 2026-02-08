Troppi disagi nella fornitura dei pannoloni

Non funziona come dovrebbe la fornitura dei pannoloni che vengono garantiti a chi ne ha bisogno. Un servizio - consegne che dovrebbero avvenire trimestralmente - che sono di competrenza della Regione che ha affidato l'incarico ad una ditta. Un servizio che in questi ultimi mesi sta creando forti disagi.

Anche in passato la fornitura aveva suscitato critiche per i continui ritardi: ora la consegna è diventata un percorso a ostacoli, che penalizza le persone che hanno bisogno di questo sostengo. Diversi di loro sono stati costretti, a loro spese, a rifornirsi in farmacia.

Come è successo ad una signora di Formazza, che ci ha contattati per segnalare questa situazione che era emersa già nei mesi scorsi.

‘’Il problema è che diverse persone sono nell’impossibilità di muoversi per motivi fisici o anche perché non hanno un’auto. Io penso soprattutto a loro che si trovano in maggior difficoltà’’ ci dice Enrica, che a sua volta ha dovuto rivolgersi alla farmacia più vicina, quella di Baceno, poiché a Formazza la consegna non arriva.

Per molti, doversi rivolgere alla farmacia rappresenta anche un costo in più. Chi ha una pensione misera il problema non è di poco conto, anche perché i soldi dell’acquisto non vengono rimborsati.

Si tratta di consegne che dovrebbero avvenire trimestralmente a domicilio. Se non avvengono o se sono in ritardo creano solo disagio a chi utilizza i pannoloni sistematicamente. Col problema poi che la ditta incaricata delle consegne non raggiunge sempre il domicilio, come avviene per Formazza: i pacchi di pannoloni vengono lasciati alla farmacia più vicina, che in questo caso è quella di Baceno.

Chi si è rivolto all’asl per avere spiegazioni si è sentito rispondere che la consegna non è competenza dell’azienda sanitaria.

Alcune farmacie ci confermano che il problema esiste da mesi. Le farmacie spesso fanno da tramite per la prenotazione dei pacchi di pannoloni che poi, come detto, vengono recapitati a casa dell’utente. ‘’In effetti però molte persone si lamentano con noi per i ritardi nella consegna’’ ci dicono da alcune farmacie, a conferma che il problema esiste.