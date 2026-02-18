Antiparassitari per cani: guida completa e sicura

Le linee guida internazionali ESCCAP GL3 offrono raccomandazioni aggiornate per un controllo corretto e responsabile di questi parassiti nei cani e nei gatti.

Perché la profilassi antiparassitaria è così importante

Pulci e zecche non causano solo prurito: possono provocare dermatiti allergiche, anemia e trasmettere patologie vettoriali come ehrlichiosi e babesiosi, oltre a favorire la trasmissione di alcuni cestodi intestinali. ESCCAP ricorda che gli ectoparassiti possono colpire tutto l’anno, soprattutto in ambienti chiusi e climi miti, per cui spesso è necessaria una protezione continuativa e non solo stagionale.

Per pianificare una profilassi efficace bisogna considerare zona geografica, stile di vita del cane (solo urbano, campagna, caccia, viaggio) e presenza di altri animali in casa.​

Un approfondimento sulle raccomandazioni scientifiche è disponibile direttamente sul sito ESCCAP, nella sezione dedicata al controllo degli ectoparassiti in cani e gatti .​

Principali forme di antiparassitari per cani

Esistono diversi formati di antiparassitari per cani, ognuno con vantaggi specifici: pipette spot-on, compresse, collari, shampoo e prodotti definiti “naturali”.

Pipette antiparassitarie (spot-on)

Le pipette spot-on si applicano sulla cute, in genere tra le scapole o lungo il dorso, e il prodotto si distribuisce sul film lipidico cutaneo. Molte formulazioni proteggono da pulci, zecche e, a seconda del principio attivo, anche da zanzare e flebotomi, con una durata tipica di circa quattro settimane.

Advantix spot-on, ad esempio, è disponibile in diversi dosaggi (Advantix 4–10 kg, Advantix 10–25 kg, ecc.) e va scelto in base al peso corporeo del cane, seguendo con attenzione le istruzioni del foglietto illustrativo. Le indicazioni ufficiali ricordano che, se è necessario fare uno shampoo, è preferibile effettuarlo prima dell’applicazione o attendere almeno circa due settimane dopo l’applicazione per non ridurne l’efficacia.

Antiparassitari in compresse per cani

Le compresse o pillole antiparassitarie per cani agiscono dall’interno: il principio attivo entra in circolo e uccide pulci e zecche quando pungono l’animale. Sono spesso masticabili e appetibili, con una protezione che, in base alla molecola, dura in genere dalle 4 settimane a più mesi.

Gli antiparassitari per cani in pastiglie sono utili per cani che si bagnano spesso, che fanno toeletta o vivono a stretto contatto con bambini, perché non lasciano residui sulla cute e sul pelo.​

Collari antiparassitari per cani

I collari antiparassitari rilasciano gradualmente sostanze attive che si diffondono su cute e pelo, garantendo una protezione di lunga durata contro pulci e zecche e, per alcune formulazioni, anche contro flebotomi e pidocchi. Rappresentano una soluzione pratica per la profilassi prolungata, soprattutto nei cani che vivono molto all’aperto.

Collare Seresto per cani

Il collare Seresto per cani utilizza una matrice polimerica che rilascia in modo controllato i principi attivi, risultando inodori e resistenti all’acqua; la versione per cani oltre 8 kg ha una lunghezza di circa 70 cm ed è pensata per cani di peso superiore, con protezione fino a circa 8 mesi contro pulci e zecche. Il collare deve essere indossato in modo continuo durante tutto il periodo di protezione e rimosso al termine del periodo indicato.

Riguardo al tema “collare Seresto e dormire con il cane”, le schede tecniche e le risorse veterinarie raccomandano in genere di evitare che animale e proprietario dormano nello stesso letto, soprattutto in presenza di bambini, per ridurre l’esposizione diretta ai principi attivi. È considerata una misura precauzionale di buona pratica, simile ad altre indicazioni per medicinali veterinari topici.

Esistono varianti di prodotto specifiche per fasce di peso (ad esempio, Seresto per cani oltre 8 kg, e versioni per animali più piccoli), che vanno sempre scelte in base al peso effettivo e secondo il parere del veterinario.

Shampoo antiparassitari per cani

Gli shampoo antiparassitari per cani hanno un’azione prevalentemente immediata e di breve durata: aiutano a rimuovere o uccidere i parassiti presenti al momento del lavaggio, migliorano l’igiene del mantello e possono lenire irritazioni cutanee leggere.​

Secondo l’approccio raccomandato da ESCCAP, lo shampoo non sostituisce una vera profilassi, ma può essere un utile complemento in caso di infestazione in atto o come supporto al trattamento con altri antiparassitari. In più, quando si usano prodotti spot-on come Advantix, è importante rispettare gli intervalli suggeriti tra shampoo e applicazione per non ridurre la durata del prodotto.

Antiparassitari naturali per cani

Prodotti a base di oli essenziali (per esempio neem, geranio o citronella) e altre sostanze naturali vengono spesso proposti come antiparassitari naturali per cani, soprattutto come repellenti. Tuttavia, le fonti veterinarie ricordano che questi prodotti hanno un’efficacia spesso limitata e non sempre sufficiente in caso di forte pressione parassitaria, per cui andrebbero considerati soltanto come complemento e sempre con attenzione alla possibile irritazione cutanea o tossicità se usati impropriamente.

Seresto, Advantix e AdTab

Quando si parla di migliori antiparassitari per cani, molti proprietari cercano informazioni specifiche su prodotti molto diffusi come Seresto, Advantix e AdTab, sulle varianti per peso e sulle modalità di uso corretto.

Seresto collare cane oltre 8 kg: studi e schede tecniche indicano che il collare fornisce protezione continuativa contro pulci e zecche per circa otto mesi, con un profilo di sicurezza favorevole se utilizzato come da istruzioni. Il collare antipulci cane Seresto richiede precauzioni nel contatto con persone: le raccomandazioni consigliano di non far dormire i bambini con il cane che indossa il collare, di evitare che i più piccoli giochino con il collare e di lavare le mani dopo averlo toccato.

Advantix spot-on per cani (4–10 kg, 10–25 kg, ecc.): è essenziale scegliere il dosaggio corretto per il peso del cane e applicare il contenuto della pipetta direttamente sulla cute, in uno o più punti lungo il dorso, evitando che il cane lecchi l'area trattata fino a completa asciugatura.

AdTab compresse masticabili: queste pillole antiparassitari per cani a base di lotilaner eliminano pulci entro 6 ore e zecche entro 8 ore, con protezione mensile; disponibili per diverse fasce di peso (da 1,3 kg a oltre 45 kg), si somministrano come premio dopo i pasti.

Le schede cliniche sottolineano inoltre che i prodotti a base di permetrina come Advantix non devono essere usati sui gatti, per la loro elevata sensibilità a questo principio attivo.

Prevenzione ambientale e routine di controllo

ESCCAP ricorda che una parte importante del ciclo di vita delle pulci (uova, larve, pupe) si svolge nell’ambiente domestico, su cucce, tappeti e fessure dei pavimenti. Per questo, oltre agli antiparassitari per cani, è utile:

● aspirare regolarmente tappeti e tessuti,

● lavare a temperatura adeguata coperte e cucce,

● smaltire i sacchetti dell’aspirapolvere dopo l’uso in caso di infestazione massiva.​

In caso di infestazioni ricorrenti, può essere necessario ricorrere a prodotti specifici per ambienti contenenti regolatori di crescita degli insetti (IGR), sempre dietro indicazione veterinaria e rispettando le norme di sicurezza.

FAQ sugli antiparassitari per cani

Gli antiparassitario per cani vanno usati tutto l’anno?

In molte aree, specialmente con inverni miti o animali che vivono in casa, la protezione continuativa è raccomandata perché pulci e alcuni vettori possono essere presenti tutto l’anno.

Posso usare Advantix sui gattini?

I prodotti contenenti permetrina come Advantix sono destinati ai cani e non devono essere utilizzati sui gatti, per il rischio di gravi reazioni avverse dovute alla diversa sensibilità della specie. In presenza di cane trattato e gatto nella stessa casa, è consigliabile evitare che il gatto lecchi l’area trattata del cane fino a completa asciugatura.

È sicuro dormire con un cane che indossa il collare Seresto?

Le informazioni destinate ai proprietari indicano che, per prudenza, gli animali che indossano collari antiparassitari non dovrebbero dormire nello stesso letto dei proprietari, soprattutto se si tratta di bambini, per ridurre il contatto prolungato con i principi attivi.

Lo shampoo antiparassitario basta da solo?

Lo shampoo ha un effetto principalmente immediato e non garantisce una protezione prolungata; le linee guida suggeriscono di considerarlo come supporto a una profilassi regolare con prodotti a lunga durata (collari, pipette o compresse).

Per chi desidera approfondire ulteriormente e confrontare diverse soluzioni di antiparassitari per cani, un punto di partenza pratico è consultare un e‑commerce specializzato in prodotti per animali, come quattrozampeshop.it, in affiancamento al parere del proprio medico veterinario.​















