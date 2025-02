Contributi comunali per iniziative di interesse pubblico: ancora pochi giorni per le domande

Si avvicina la scadenza del bando promosso dal comune di Domodossola per l’erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati senza fini di lucro che vogliano organizzare iniziative in ambito culturale, turistico, sportivo, ricreativo, ambientale, educativo, di solidarietà sociale o di promozione e sviluppo dell’economia locale. Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 15 marzo, per iniziative che si svolgono nel secondo semestre del 2025, dal 1° luglio al 31 dicembre.

Il contributo erogato sarà stabilito dalla giunta sulla base di diversi criteri, quali l’ampiezza del progetto, l’efficacia per la valorizzazione del settore scelto, la rilevanza, la coerenza con i programmi dell’amministrazione, ma anche sulla base delle risorse comunali disponibili.

I progetti presentati devono rispondere ad alcuni requisiti fondamentali: devono essere rilevanti nel contesto comunale, essere effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti, perseguire interessi pubblici, avere carattere innovativo e originale ed essere realizzati senza fini di lucro.

Le domande devono essere consegnate, entro il 15 marzo, a mano all’ufficio protocollo del comune di Domodossola, tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it, oppure tramite posta ordinaria a cultura@comune.domodossola.vb.it.