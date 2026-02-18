Prima Pagina
mercoledì 18 febbraio
Gian Carlo Modaffari di anni 51
Gian Carlo Modaffari di anni 51
martedì 17 febbraio
Galmarini Antonio "Tonino" di anni 95
Maria Teresa Piazza ved. Soi di anni 87
Partecipazione
Bacchetti Renzo di anni 90
domenica 15 febbraio
Francesca Sartoretti ved. Ciscato di anni 83
venerdì 13 febbraio
Cottini Antonio di anni 72
Marinella Luisa Cerizza in Corso di anni 65
Prof. Silvana Zanni Azzoni di anni 74
Accadeva un anno fa
Calcio
Seconda Categoria: l’Esio fa poker, la Castellettese fa harakiri
Politica
Palazzo Lascaris, via alla maratona del bilancio. Minoranza: "Cirio assente"
Eventi
Tanta adrenalina con il campionato motoslitte a Formazza
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
