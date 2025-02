Palazzo Lascaris, via alla maratona del bilancio. Minoranza: "Cirio assente"

Una lunga fila di dodici sedie vuote, solo una occupata dall'assessore regionale Andrea Tronzano. E la minoranza che continua a pungolare: dov'è il Presidente Alberto Cirio? Si è aperta così questa mattina la lunga maratona che porterà all'approvazione del Documento Economico Finanziario 2025-2027 e del Bilancio previsionale triennale di Palazzo Lascaris.

Oltre 1.600 emendamenti

E dopo aver dato battaglia nelle commissioni, ora la minoranza è pronta a farlo in aula: il M5S ha presentato trecento emendamenti, Alleanza Verdi Sinistra ben 500, il Pd oltre un centinaio e 700 di Stati Uniti d'Europa. Un totale quindi che supera i 1.600.

Disabato (M5S): "Cirio si presenta a fatica"

"I banchi della Giunta - ha incalzato la capogruppo del M5S Sarah Disabato - sono sempre vuoti: Cirio si presenta a fatica, mentre Tronzano è solo ed isolato a presentare questo bilancio che non mantiene le promesse fatte in campagna elettorale". "Non c'è traccia - aggiunge la pentastellata - del bonus trasporto giovani per gli under 26 e anche sul fronte del sostegno al reddito per i cassaintegrati si registrano dei ritardi".

L'assenza del governatore e dei suoi assessori è la base delle accuse e oggi difficilmente Cirio passerà a Palazzo Lascaris, impegnato stamattina in un dibattito e nel pomeriggio a Lione per la cerimonia di Costituzione dell'Associazione "Comitato dei Giochi Olimpici".

"L'assenza della maggioranza - ha sottolineato la capogruppo di AVS Alice Ravinale - è la punta iceberg del modo in cui è stata fatta la discussione: è stato rifiutato qualsiasi tipo confronto. Il vero problema è la sanità: non c'è nessun controllo su come vengono spesi 12 miliardi di euro. Vengono lasciati indietro i fragili, che più degli avrebbero bisogno del pubblico: ci sono zero fondi sul diritto all' abitare, così come sulle politiche giovanili".

Preoccupata per la sanità anche la capogruppo Gianna Pentenero: "E' pericoloso non conoscere il perimetro delle spesa sanitaria. Immaginiamo che ad aprile, quando le aziende sanitarie presenteranno il bilancio consuntivo, noi avremmo una situazione di deficit che sicuramente supererà i 500 milioni".

Civici: "Attenzione ai territori"

A difendere l'operato della maggioranza il capogruppo della Civica "Cirio Presidente" Silvio Magliano: "La giunta è presente con l'assessore Tronzano, con il quale abbiamo lavorato nelle ultime settimana: stiamo perdendo tempo in discussioni non produttive, senza entrare nel merito degli emendamenti". Le proposte elaborate dai Civici vanno nella direzione di attenzione ai territori.

"I cittadini - ha chiarito Magliano - hanno bisogno di risposte concrete. Abbiamo chiesto più risorse per l'acquisto di scuolabus nelle aree interne, soldi per sbloccare le case di risulta ATC: con poche migliaia di euro riusciamo a mettere a disposizione 80-100 alloggi popolari".

Più "freddo" il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca. Negli ultimi mesi, sia livello nazionale che locale, si sono registrate diverse schermaglie tra il Carroccio e Fratelli d'Italia. "Sono sicuro - ha commentato Ricca - che la Giunta arriverà al momento dell'approvazione del provvedimento: stamattina non si è parlato di nulla. Il bilancio fa conto delle difficoltà del momento: abbiamo provato a fare delle correzioni, dove possibile. Nelle difficoltà siamo soddisfatti".