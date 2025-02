Seconda Categoria: l’Esio fa poker, la Castellettese fa harakiri

L’Esio riprende la sua corsa verso il titolo con una netta vittoria per 4-1 sulla Pro Vigezzo. Dopo un primo tempo chiuso in parità per le reti di Tinelli e di Balassi su rigore, i verbanesi dimostrano ancora una volta la loro superiorità tecnica, segnando nella ripresa due volte con Primatesta (il primo su rigore) e ancora con Tinelli, consolidando la vetta della classifica con cinque punti di vantaggio sulla Castellettese. Per i rossoblù di mister Pennestri si tratta di una battuta d'arresto nella corsa ai playoff: i vigezzini riescono a contenere la forza offensiva della capolista solo per un tempo, e scivolano al quinto posto.

La Voluntas Suna compie l’impresa della giornata, battendo la Castellettese con un incredibile 5-4 in trasferta, e facendo un grosso favore ai cugini dell’Esio. I granata giocano una partita straordinaria, che alla mezzora della ripresa sembrava già persa, quando i padroni di casa conducevano per 4-1. Ma negli ultimi dieci minuti avviene l’incredibile: va ancora a segno Celeste (che aveva già segnato in precedenza l’unico gol ospite), poi Spinelli, un’autorete e ancora Spinelli nel finale per un ribaltone davvero imprevedibile. Questa vittoria consente ai verbanesi di salire a 18 punti, superando la Crevolese e facendo un passo importante verso la salvezza. Dopo un avvio di campionato difficile, i ragazzi della Voluntas stanno trovando il giusto ritmo e ora possono guardare con maggiore fiducia alle prossime partite.

Il Fomarco incappa in una sconfitta interna pesante contro il Crodo, che si impone con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Martinetti e Battocchio. Agli uomini di Piccinini non basta il gol di Arceri nella ripresa, e così i rossoverdi trovano la seconda vittoria stagionale. Per i biancoverdi, questa sconfitta significa il sorpasso del Gargallo e la discesa all'ottavo posto. I ragazzi di mister Marta possono sorridere, e anche se la salvezza rimane un obiettivo difficilissimo da raggiungere, stanno onorando il campionato.

Pareggio a reti bianche tra Casale Corte Cerro e Riviera d’Orta, in una gara equilibrata e combattuta fino all’ultimo minuto. I cusiani confermano la loro solidità difensiva, ma faticano ancora in fase offensiva, non riuscendo a trovare il guizzo giusto per sbloccare il match. Il punto conquistato consente comunque ai casalesi di mantenersi in una posizione tranquilla di classifica.

Il Cireggio esce vincitore dalla sfida contro il Maggiora grazie a un 2-1 che vale oro. Gli omegnesi segnano con Corbetta e Lampione, e si portano a casa tre punti fondamentali, che consentono di agganciare il Casale Corte Cerro in classifica.

La Crevolese ottiene un pareggio importante contro il Dormelletto Comignago, fermando una delle squadre più attrezzate del campionato sull’1-1. I gialloblù vanno in vantaggio con il rigore di La Sala, ma gli ospiti rimediano prima del riposo, poi nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a prevalere. Nonostante questo buon risultato, i ragazzi del presidente Biggio vengono superati da una Voluntas Suna in forte ripresa, e dovranno ancora sudare per evitare i playout.

Risultati:

Crevolese - Dormelletto Comignago 1 - 1; Fomarco Don Bosco Pievese - Crodo 1 - 2; Varallo Pombia - Gargallo 0 - 2; Cireggio - Maggiora 2 - 1; Casale Corte Cerro - Riviera D'Orta 0 - 0; Castellettese - Voluntas Suna 4 - 5; Esio Verbania - Pro Vigezzo 4 - 1

Classifica: