lunedì 09 marzo
Serie A, oggi Lazio-Sassuolo - Diretta
Serie A, oggi Lazio-Sassuolo - Diretta
Leggi le ultime di: Ultim'ora
 / Ultim'ora

Ultim'ora | 09 marzo 2026, 20:00

Serie A, oggi Lazio-Sassuolo - Diretta

Serie A, oggi Lazio-Sassuolo - Diretta

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 9 marzo, i biancocelesti sfidano il Sassuolo - in diretta tv e streaming - nel monday night della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri arriva dal pareggio per 2-2 nella semifinale d'andata di Coppa Italia, mentre nell'ultimo turno di campionato è stata battuta 2-0 dal Torino. Quella di Grosso invece ha battuto 2-1 l'Atalanta in casa. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Milan all'Olimpico mentre il Sassuolo sfiderà in casa il Bologna. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore