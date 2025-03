"Attenti alle truffe": Acli Vco e la polizia di Stato insieme per tutelare i cittadini VIDEO

Si è tenuto venerdì 7 marzo, nell’ex Cappella Mellerio di Domodossola, l’incontro “Attenti alle truffe”, promosso da Acli Vco con la polizia di Stato per informare e sensibilizzare gli anziani – ma non solo – sul fenomeno sempre più presente delle truffe. L’obiettivo è quello di mettere in guardia le persone più fragili, che più spesso sono vittime di questo tipo di reati, sulle numerose modalità di truffa, spiegando loro come evitarle o come comportarsi nel caso in cui si verifichino tali situazioni.

L’iniziativa si inserisce in un ricco programma di eventi che Acli Vco ha organizzato, per tutto il 2025, in collaborazione con Fap – Federazione Anziani e Pensionati di Acli, dedicati proprio agli anziani: “Abbiamo organizzato una serie di iniziative sul territorio non solo per far conoscere le Acli e la Fap, ma anche per offrire un servizio agli associati e non”, spiega Luca Tallarico, presidente Acli Vco.

“Abbiamo deciso di partire con questa giornata informativa sulle truffe – le parole di Laura Varnelli, coordinatrice Fap Acli – perché sempre più persone vengono coinvolte e la fantasia dei truffatori non ha limiti. Questo incontro è il primo di tanti altri: ci saranno camminate a sfondo artistico e naturalistico, un corso di nordic walking, incontri con una naturopata e con psicologi esperti nell’invecchiamento e molto altro”.

A introdurre il tema trattato nel primo incontro, il commissario capo Antonio Sirago del commissariato di Omegna: “Come polizia di Stato abbiamo preso parte all’iniziativa per promuovere la campagna nazionale di prevenzione alle truffe. I nostri obiettivi sono quattro: conoscere le truffe più comuni, distinguere i segnali di pericolo, proteggere l’incolumità di tutti e tutelare i propri beni”.