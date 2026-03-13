Bastoni, simulazione in Inter-Juventus vale un premio? La scelta della Lombardia

(Adnkronos) -

Un premio per Alessandro Bastoni? Il difensore dell'Inter potrebbe essere premiato, piuttosto a sorpresa, dopo la simulazione che ha portato alla seconda ammonizione, e quindi al cartellino rosso, di Pierre Kalulu nell'ultimo Inter-Juventus, creando un vero e proprio caso mediatico che ha trovolto giocatore e Serie A.

Dopo l'accaduto Bastoni si è scusato pubblicamente, intervenendo in conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Inter e riconoscendo il suo errore. Proprio per questo 'mea culpa', seppur arrivato con qualche giorno di ritardo, la Regione Lombardia lo ha candidato al premio Rosa Camuna, massima onorificenza per il valore sportivo e l’atteggiamento dimostrato dentro e fuori dal campo.

A confermare la proposta è stato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani di Fratelli d'Italia, insieme al consigliere regionale Pietro Bussolati del Partito Democratico, nonché presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli.