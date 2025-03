Domodossola: 40enne arrestato per il furto di una bicicletta elettrica

I carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno tratto in arresto per furto aggravato di una biciletta elettrica un 40enne residente nella provincia di Varese con precedenti penali.

Ieri mattina l’uomo, intento a girovagare per il comune di Domodossola con una vecchia bicicletta, si è fermato dinanzi ad un negozio di biciclette chiedendo al titolare di poter regolare la pressione delle gomme della sua bicicletta. Il rivenditore gentilmente acconsentiva fornendo al 40enne l’attrezzatura necessaria, ma in realtà la richiesta dell’uomo era strumentale a creare la situazione propizia per distrarre il rivenditore e visionare le biciclette esposte per individuare quella che gli aggradava maggiormente. Dopo aver regolato la pressione delle gomme il rivenditore è tornato all’interno del negozio preso dalle sue mansioni e, creatasi la situazione propizia il 40enne, dopo essere uscito e aver lasciato lì vicino la vecchia bici, è rientrato andando a colpo sicuro verso l’obiettivo individuato, impossessandosi di una delle biciclette esposte, per la precisione una bicicletta elettrica di colore rosso del valore di 3000 euro. La fuga del 40enne non è durata molto perché mentre si allontanava dal negozio veniva visto dal contitolare dell’attività che, giunto nel punto vendita, chiedeva al socio se avesse venduto quella bicicletta, permettendogli così di accorgersi del furto subito.

Veniva dato subito avviso del furto alla centrale operativa dei carabinieri di Domodossola, che diramava una nota di ricerca della bicicletta elettrica di colore rosso con a bordo l’uomo, fornendo un’accurata descrizione anche di quest’ultimo. L’allarme dato in maniera tempestiva ha prodotto in poco tempo i suoi frutti, facendo terminare la fuga del ciclista. Infatti l’equipaggio dell’aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Domodossola, nel pattugliare il vicino centro di Villadossola notava nell’area di parcheggio di un esercizio commerciale la bicicletta da ricercare con l’uomo a bordo che alla vista dei militari si allontanava rapidamente con la chiara intenzione di eludere il controllo, ma senza riuscirci in quanto veniva subito fermato. L’uomo una volta fermato non ha dato alcuna giustificazione su cosa stesse facendo e perché avesse cercato di scappare, inoltre la bici corrispondeva esattamente a quella appena asportata, inoltre da un controllo più approfondito i carabinieri rinvenivano nello zainetto dell’uomo alcuni utensili indispensabili per compiere azioni di scasso e che venivano sottoposi a sequestro penale.

Il 40enne è stato infine arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e possesso ingiustificato di strumenti da scasso e trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di Domodossola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Verbania in attesa del rito direttissimo odierno, mentre la bicicletta, dopo essere stata recuperata è stata restituita al negoziante.