Governo, Tajani “Nessuno pensa a elezioni anticipate”

MANDURIA (TARANTO) (ITALPRESS) - "E' chiaro che quando c'è un risultato negativo ci siano del contraccolpi", ma "nessuno pensa ad andare a elezioni anticipate. Forse si stanno perdendo ore importanti nei dibattiti" sul dopo referendum. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un videocollegamento con il primo "Forum della Cucina italiana", l'evento promosso da Bruno Vespa in collaborazione con l'agenzia ICE e organizzato da Comin & Partners presso Masseria Li Reni. "Ora dobbiamo lavorare per fare crescere la nostra economia, per impedire che una crisi energetica possa riverberarsi sulle imprese, per ridurre la pressione fiscale e favorire la crescita", spiega. Esiste il rischio che tutto quello che sta succedendo possa mettere in pericolo il nostro 3% che ci consentirebbe di uscire dalla procedura di infrazione? "Mi auguro che questo non succeda: abbiamo tante spese per la difesa o legate all'energia" ma "continuiamo a lavorare". (ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-
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