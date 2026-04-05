 / Necrologi

Necrologi | 05 aprile 2026, 16:00

Gotti Caterina "Rinetta" ved. Mellerio di anni 77

Gotti Caterina &quot;Rinetta&quot; ved. Mellerio di anni 77

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore