Dr1, ultimi match prima dei play-off per Paracchini Expo Foma e Findomo Pediacooph24

Anche nella Dr1 si sta arrivando alla fine della stagione regolare. Paracchini Expo Foma e Findomo Pediacooph24 hanno raggiunto i play-off ed ora l'obiettivo è quello di farli con la miglior griglia possibile. Omegna è padrona del suo destino: se non commettesse passi falsi, chiuderebbe quarta. “Ma Oleggio - così coach Verri - sarà avversaria complicatissima: domani ci aspetta una battaglia. Giochiamo a porte chiuse, in un campo piccolo e particolare: dovremo essere bravi ad approcciare bene la partita per potarla a casa”.

Domo giocherà in casa contro Cigliano. “Serve continuità: quella che ci è un po' mancata. Ora stiamo bene e dobbiamo proseguire”, così Guerra.