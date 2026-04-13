Generation4Universities, al via la sesta edizione del programma per 100 studenti

MILANO (ITALPRESS) - Prende il via la sesta edizione di Generation4Universities, il programma gratuito rivolto a 100 studenti e studentesse selezionati da università di tutta Italia sulla base di merito e motivazione. L'iniziativa è promossa da Fondazione Generation Italy in collaborazione con McKinsey & Company, con il supporto di Intesa Sanpaolo e la partnership strategica di Mentors4U, organizzazione no-profit specializzata in mentoring.Il progetto prosegue dopo cinque edizioni, che hanno coinvolto complessivamente 426 giovani provenienti da oltre 50 atenei italiani, con percorsi che spaziano da Economia, Ingegneria e Matematica fino alle discipline umanistiche. Al termine del programma, il tasso di inserimento lavorativo registrato supera l'80%.Generation4Universities offre un percorso intensivo di formazione e orientamento professionale, con l'obiettivo di facilitare la transizione dall'università al mondo del lavoro. Il programma prevede due settimane di training su competenze trasversali, public speaking e strumenti tecnici, affiancate da sessioni di mentorship individuale con coach certificati, esperti di Generation Italy e McKinsey e professionisti del network Mentors4U. Sono inoltre previsti seminari con senior manager delle aziende partner e, al termine, vi è la possibilità di sostenere colloqui di lavoro con le imprese coinvolte."Generation4Universities nasce per ampliare l'accesso alle opportunità e supportare i giovani nello sviluppo delle competenze necessarie per il loro percorso professionale, indipendentemente dal contesto di partenza" - ha dichiarato Massimo Giordano, Senior Partner di McKinsey & Company e Presidente di Generation Italy.L'edizione 2026 introduce nuovi contenuti per rispondere alle evoluzioni del mercato del lavoro.Tra questi, una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, guidata da un programmatore esperto, che accompagnerà i partecipanti dalle applicazioni più diffuse fino ai modelli di Agentic AI, con l'obiettivo di sviluppare competenze pratiche e consapevolezza critica.E' previsto inoltre un percorso di introduzione al coaching: attraverso il supporto di un coach certificato, i partecipanti lavoreranno su consapevolezza di sè, responsabilità personale e sviluppo individuale.Il percorso include infine l'utilizzo di tre questionari - psicometrico, attitudinale e incentrato sul purpose - che forniranno a ciascun partecipante un report sul proprio approccio al lavoro e sulle principali soft skill, con l'obiettivo di supportare scelte di carriera più informate.-foto ufficio stampa Fondazione Generation Italy-(ITALPRESS).