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Agnesa Angelo di anni 87
Broggio Graziella ved.Ronchi di anni 78
martedì 14 aprile
Colombo Adelio di anni 74
Angelina Giordanengo ved. Rossi di anni 87
Saverina Pozzi ved. Marietta di anni 91
lunedì 13 aprile
Moreno Benoni di anni 57
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Rita Cervo di anni 96
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Maltempo nel VCO: frane, allagamenti ed evacuazioni. Bloccata anche la ferrovia
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16 aprile 2026, 11:11
Broggio Graziella ved.Ronchi di anni 78
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