Maltempo nel VCO: frane, allagamenti ed evacuazioni. Bloccata anche la ferrovia

Piogge torrenziali, corsi d’acqua ingrossati e frane stanno mettendo in ginocchio il Verbano Cusio Ossola. Dalla notte scorsa, un’intensa ondata di maltempo sta flagellando il territorio, con l’Ossola che risulta l’area più colpita. Innumerevoli i disagi, tra strade allagate, evacuazioni e danni alle infrastrutture.

Nel pomeriggio di mercoledì due smottamenti hanno colpito Villadossola e Beura Cardezza. A Villadossola, le autorità comunali hanno disposto l’evacuazione delle frazioni di Tappia e Valpiana, dove circa 40 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni. Parte di loro è stata accolta all’hotel Emiliana, altri si sono sistemati da familiari e amici. I rii locali, ingrossati dalla pioggia incessante, hanno trasformato strade e prati in veri e propri fiumi, con allagamenti rilevanti soprattutto nella zona del Villaggio Sisma.

A Beura Cardezza, in via precauzionale sono state evacuate cinque famiglie dalla frazione di Cuzzego, dove un rio ha superato i limiti di sicurezza diventando un torrente impetuoso. La situazione è ulteriormente peggiorata nella frazione montana di Cardezza, rimasta isolata per ore a causa degli allagamenti che hanno reso impraticabile la strada comunale e causato la chiusura della provinciale per Cuzzego.

Non è andata meglio altrove: a Domodossola i vigili del fuoco sono intervenuti per l’allagamento di alcune abitazioni, mentre a Malesco, in Val Vigezzo, l’acqua ha invaso un’autorimessa. Anche il Cusio è stato colpito: un grosso masso si è abbattuto sulla strada delle Quarne e si è verificato uno smottamento lungo la provinciale della Valle Strona.

Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità principale. La superstrada dell’Ossola ha registrato alcuni incidenti, mentre la statale del Sempione è nuovamente al centro delle criticità.

Gravi i problemi anche sul fronte ferroviario. L’acqua e i detriti caduti dal versante montano hanno invaso i binari della linea del Sempione, provocando forti ritardi. La circolazione è stata interrotta nel tratto tra Varzo e Domodossola. La società ferroviaria svizzera BLS ha annunciato la sospensione del servizio “fino a nuovo avviso”, attivando autobus sostitutivi per i passeggeri.

A Vogogna è stato attivato nel pomeriggio il Centro Operativo Comunale per monitorare la situazione, preoccupante anche a causa della piena del rio Tocetta, che in passato aveva già causato esondazioni nella frazione Calami. Sorvegliata speciale anche la zona montana di Crevoladossola, in particolare la frazione del Monte.