Partecipazione

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Sora Giuseppina ved. Cagnacci di anni 94
Bossalini Ida Maria Luisa in Quirighetti di anni 80
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Zana Agnese ved. Ronchi di anni 98
Palaia Antonietta
Marianna Lipari ved. Pizzimenti Francesco di anni 91
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Per il 25 aprile testimonianze di speranza tra pane bianco e Ucraina
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Maltempo, fine dell'emergenza: il Piemonte ha schierato quasi 2000 volontari che hanno lavorato per oltre 21mila ore
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Torna la pioggia: ancora allerta gialla sul Vco
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23 aprile 2026, 11:26
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