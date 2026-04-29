Rafa Jodar, chi è il baby fenomeno che sfida Sinner a Madrid

(Adnkronos) -

Rafa Jodar sfiderà Jannik Sinner nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid oggi, mercoledì 29 aprile. Il giovane tennista spagnolo è riuscito a regalarsi il match contro il numero 1 del mondo dopo essere partito dalle qualificazioni e aver eliminato, in serie, De Jong, De Minaur, dove sugli spalti a osservarlo c'era proprio Sinner, Fonseca e Kopriva. Jodar insomma è la vera sorpresa del torneo e considerato da molti già il nuovo fenomeno del tennis mondiale. Ma chi è Jodar?

Rafael Jodar è un tennista spagnolo di 19 anni, nato nel 2006, che occupa al momento la 42esima posizione del ranking Atp, ovvero il miglior piazzamento nella classifica generale mai raggiunto nella sua ancora giovane carriera. Jodar ha iniziato a giocare da giovanissimo, emigrando negli Stati Uniti per formarsi alla University of Virginia, dove ha potuto competere a livello più alto.

Un anno fa Jodar ha scelto di lasciare il college per dedicarsi completamente alla sua carriera sportiva, una scelta che, almeno fin qui, si sta rivelando azzeccata. Proprio nel 2025 ha conquistato tre titoli Challenger, tutti sul cemento, scalando posizioni nel ranking e facendosi notare nel circuito e partecipando alle Next Gen Atp Finals.

Nel 2026 ha esordito nei tornei del circuito Atp, stupendo tutti a Miami: partito dalle qualificazioni, Jodar è riuscito ad arrivare fino al terzo turno, vincendo contro Hanfmann e Vukic prima di venire eliminato dall'argentino Etcheverry.

In conferenza stampa Sinner ha parlato proprio della partita con Jodar, che al tempo non aveva ancora battuto Kopriva, dicendosi entusiasta di affrontarlo: "Non sarà l'unica volta che ci affrontiamo, questa è la mia sensazione", ha detto con un sorriso, "sarebbe bello se lo affrontassi prima di Roma e Roland Garros. Potrei avere un buon feedback per i tornei più importanti in arrivo".

Un entusiasmo condiviso, ovviamente, da Jodar: "È un’altra opportunità", ha detto durante l'intervista di campo subito dopo la vittoria con Kopriva, "bisogna riprendersi bene, cercare di prepararsi nel miglior modo possibile e pensare a domani. Sarà un’altra partita dura".