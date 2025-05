Tennis, l’Under 12 maschile di Domodossola vince ancora: successo per 2-1 a Cerano

L'under 12 maschile della Scuola Tennis Domodossola continua a mietere successi. I ragazzini terribili allenati da Luca Bondi si sono imposti anche sui campi di Cerano, vincendo la partita per 2-1.

Il quartetto composto da Daniele Pinna, Leonardo Bassa, Gabriel Colafato e Samuele DeBiasi continua a stupire e portare in alto il nome del tennis ossolano, che in questa stagione sta davvero ottenendo grandi risultati in tutte le categorie ed in tutte le competizioni cui sta partecipando. Merito dell'entusiasmo dei ragazzi e della capacità dei loro allenatori di metterli nelle condizioni di rendere al massimo.